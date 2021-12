Piano di sviluppo per rilancio Valbasento: “Primo segnale di inversione di tendenza”! Ecco i dettagli

Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella, accoglie con soddisfazione la pubblicazione dell’avviso pubblico sul piano di sviluppo per il rilancio della Valbasento.

Ha detto il sindacalista della Femca a margine della presentazione dell’avviso pubblico che si è tenuta nel pomeriggio nella mediateca comunale di Pisticci Scalo alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Francesco Cupparo:

“Sono anni che invochiamo una strategia per attrarre nuovi investimenti e nuovo lavoro in una terra come la Valbasento martoriata dalla disoccupazione e dall’emigrazione.

Questo atto rappresenta un primo segnale di inversione di tendenza verso una rinnovata centralità dell’area, da troppi anni dimenticata.

È arrivato il momento di prendere di petto la questione delle bonifiche ambientali e della futura destinazione produttiva dell’area.

Ora l’auspicio è di passare dalle idee ai fatti in tempi rapidi giacché la storia della Valbasento è lastricata di buone intenzioni e progetti di rilancio che non hanno avuto sbocchi concreti.

Per questo riteniamo non solo auspicabile ma necessario che il confronto con le forze economiche e sociali e con le comunità locali, che da anni attendono un reale rilancio dell’area, non sia occasionale e sporadico ma continuo“.

