Per Pisticci sta per aprirsi un Agosto ricco di eventi! Ecco i dettagli

Mentre luglio si chiude con la đ—Žđ—¶đ—Œđ—żđ—»đ—źđ˜đ—ź đ—łđ—¶đ—»đ—źđ—čđ—Č đ—±đ—¶ đ—˜đ—Ąđ—ąđ—§đ—„đ—œđ—” đ—™đ—˜đ—Ÿđ—œđ—« (appuntamento con il “đ—–đ—Œđ—żđ˜đ—Čđ—Œ đ—Šđ˜đ—Œđ—żđ—¶đ—°đ—Œ” a partire dalle 20.30) per Pisticci sta per aprirsi un 𝗔𝗚𝗱𝗩𝗧𝗱 đ—œđ—źđ—żđ˜đ—¶đ—°đ—Œđ—č𝗼𝗿đ—șđ—Čđ—»đ˜đ—Č đ—żđ—¶đ—°đ—°đ—Œ đ—±đ—¶ đ—Č𝘃đ—Čđ—»đ˜đ—¶ dedicati alla cultura, all’intrattenimento e allo sport. Di seguito ne elenchiamo alcuni:

𝟭. 𝗟𝗹𝗖𝗔𝗡𝗜𝗔 đ—™đ—œđ—Ÿđ— đ—™đ—˜đ—Šđ—§đ—œđ—©đ—”đ—Ÿ

𝗗𝗼đ—č đŸ” 𝗼đ—č 𝟭𝟯 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ, torna nella sede storica di đ—Łđ—¶đ˜€đ˜đ—¶đ—°đ—°đ—¶ quello che Ăš il primo festival internazionale di cinema nato in Basilicata. 𝗟𝗼 đ—«đ—«đ—œđ—© đ—Čđ—±đ—¶đ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—Č đ˜€đ—źđ—żđ—źÌ€ đ—Œđ˜€đ—œđ—¶đ˜đ—źđ˜đ—ź đ—»đ—Čđ—č đ—œđ—¶đ—Čđ—»đ—Œ 𝗰đ—Čđ—»đ˜đ—żđ—Œ đ—±đ—Čđ—čđ—čâ€™đ—źđ—Żđ—¶đ˜đ—źđ˜đ—Œ, 𝘁𝗿𝗼 đ—Łđ—¶đ—źđ˜‡đ˜‡đ—ź 𝗹đ—ș𝗯đ—Čđ—żđ˜đ—Œ 𝗜 đ—Č 𝗣𝗼đ—čđ—źđ˜‡đ˜‡đ—Œ đ—šđ—¶đ—źđ—»đ—»đ—źđ—»đ˜đ—Œđ—»đ—¶đ—Œ.

Oltre alle proiezioni riguardanti i film in gara, le serate del Festival 2023 vedranno protagonisti ospiti come il “nostro” đ—„đ—Œđ—°đ—°đ—Œ đ—Łđ—źđ—œđ—źđ—čđ—Čđ—Œ, il regista israeliano 𝗔đ—șđ—Œđ˜€ đ—šđ—¶đ˜đ—źđ—¶, la star de “la fisica che ci piace” il prof. đ—©đ—¶đ—»đ—°đ—Čđ—»đ˜‡đ—Œ đ—Šđ—°đ—”đ—Čđ˜đ˜đ—¶đ—»đ—¶.

Da non perdere il đ—°đ—Œđ—»đ—°đ—Čđ—żđ˜đ—Œ 𝗼đ—čđ—č’𝗼đ—č𝗯𝗼 đ—¶đ—č đ—Žđ—¶đ—Œđ—żđ—»đ—Œ 𝟳 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ sulla spiaggia di Marina di Pisticci. (www.lucaniafilmfestival.it)

𝟼. đ—§đ—˜đ—”đ—§đ—„đ—ą 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡𝗖𝗛𝗜

Quest’anno, tra i paesaggi lunari dei calanchi pisticcesi, sarĂ â€œđ—œđ—Ąđ—™đ—˜đ—„đ—Ąđ—ąâ€.

L’opera originale di Daniele Onorati viene messa in scena completamente unplugged con un cast appositamente selezionato per l’evento. Teatro dei Calanchi – giunto alla đ—©đ—œđ—œđ—œ đ—Čđ—±đ—¶đ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—Č – rilancia anche sul numero delle rappresentazioni.

𝗗𝗼đ—č 𝟰 𝗼đ—č 𝟼𝟳 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ đ˜đ˜‚đ˜đ˜đ—¶ đ—¶ 𝘃đ—Čđ—»đ—Čđ—żđ—±đ—¶Ì€, đ˜€đ—źđ—Żđ—źđ˜đ—Œ đ—Č đ—±đ—Œđ—șđ—Čđ—»đ—¶đ—°đ—ź 𝗼đ—čđ—čđ—Č 𝟼𝟭 đ˜€đ—źđ—żđ—źÌ€ đ—œđ—Œđ˜€đ˜€đ—¶đ—Żđ—¶đ—čđ—Č đ—źđ˜€đ˜€đ—¶đ˜€đ˜đ—Č𝗿đ—Č 𝗼đ—čđ—čđ—Œ đ˜€đ—œđ—Čđ˜đ˜đ—źđ—°đ—Œđ—čđ—Œ đ—źđ—°đ—°đ—Œđ—șđ—Œđ—±đ—źđ˜đ—¶ 𝘀𝘂 â€œđ—œđ—Œđ—čđ˜đ—żđ—Œđ—»đ—Č” đ—±đ—¶ đ—œđ—źđ—Žđ—čđ—¶đ—ź.

Se il teatro Ăš il piatto principale, non mancheranno poi ricchi contorni con â€œđ—°đ—Œđ—»đ—°đ—Čđ—żđ˜đ—¶ 𝘀đ—Č𝗮𝗿đ—Čđ˜đ—¶â€ e 𝗰𝗼đ—șđ—șđ—¶đ—»đ—źđ˜đ—Č “𝗼 đ—œđ—¶đ—Čđ—±đ—¶ đ—»đ˜‚đ—±đ—¶â€. (www.teatrodeicalanchi.com)

𝟯. 𝗜𝗡𝗟𝗹𝗗𝗱 đ—™đ—˜đ—Šđ—§đ—œđ—©đ—”đ—Ÿ

đ—–đ—Œđ—»đ˜đ—¶đ—»đ˜‚đ—ź đ—łđ—¶đ—»đ—Œ 𝗼đ—č đŸ­đŸ± đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ, đ—»đ—Čđ—čđ—čâ€™đ—Œđ—żđ—șđ—źđ—¶ “đ—șđ—¶đ˜đ—¶đ—°đ—ź” 𝘀đ—Čđ—±đ—Č đ—±đ—¶ đ—©đ—¶đ—ź đ—–đ—źđ˜đ˜đ—źđ—»đ—Čđ—Œ a Pisticci (Rione Piro), la 𝘀đ—Čđ—°đ—Œđ—»đ—±đ—ź đ—Čđ—±đ—¶đ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—Č di INLUDO “𝗙đ—Čđ˜€đ˜đ—¶đ˜ƒđ—źđ—č đ—±đ—Čđ—č đ—Ÿđ—¶đ—Żđ—żđ—Œ, đ—Łđ—Œđ—Čđ˜€đ—¶đ—ź đ—Č 𝗧𝗼đ—čđ—Čđ—»đ˜đ—¶ đ—Ÿđ˜‚đ—°đ—źđ—»đ—¶â€. Un’area marginale dell’abitato, brillantemente recuperata alla socialitĂ e alla cultura, accoglie, đ—œđ—żđ—Čđ˜€đ˜€đ—Œđ—°đ—”đ—Č́ đ—Œđ—Žđ—»đ—¶ 𝘀đ—Č𝗿𝗼, đ—œđ—żđ—Œđ—œđ—Œđ˜€đ˜đ—Č đ—źđ—żđ˜đ—¶đ˜€đ˜đ—¶đ—°đ—”đ—Č, 𝘁𝗼đ—č𝗾, đ—čđ—źđ—Żđ—Œđ—żđ—źđ˜đ—Œđ—żđ—¶, đ—żđ—źđ—œđ—œđ—żđ—Č𝘀đ—Čđ—»đ˜đ—źđ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—¶ 𝘁đ—Č𝗼𝘁𝗿𝗼đ—čđ—¶ đ—Č 𝗮đ—čđ—¶ đ—Œđ˜€đ—œđ—¶đ˜đ—¶ đ—œđ—¶đ˜‚Ì€ đ—±đ—¶đ˜ƒđ—Čđ—żđ˜€đ—¶ (tra i tanti, quest’anno: Giuseppe Lupo, Lino Patruno, Giuseppe Palumbo, Egidia Bruno, Rosanna Santoro). Il tema dell’edizione 2023 Ăš: “𝗩𝗹𝗗”. (https://letterecubitali.it/programma-inludo/)

𝟰. 𝗩𝗣𝗹𝗧𝗡𝗜𝗞 đ—™đ—˜đ—Šđ—§đ—œđ—©đ—”đ—Ÿ

𝗗𝗼đ—č đŸ­đŸ” 𝗼đ—č 𝟼𝟭 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ si svolge a Pisticci la đ—œđ—« đ—Čđ—±đ—¶đ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—Č dello Sputnik Festival, la rassegna dedicata al 𝗳𝘂đ—șđ—Čđ˜đ˜đ—Œ e alle đ—œđ—żđ—Œđ—œđ—Œđ˜€đ˜đ—Č đ—șđ˜‚đ˜€đ—¶đ—°đ—źđ—čđ—¶ đ˜‚đ—»đ—±đ—Čđ—żđ—Žđ—żđ—Œđ˜‚đ—»đ—±. Lo scenario Ăš sempre quello dell’antico rione Terravecchia, dove si alterneranno đ—Čđ˜€đ—œđ—Œđ˜€đ—¶đ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—¶, đ—œđ—żđ—Č𝘀đ—Čđ—»đ˜đ—źđ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—¶, đ—șđ—Œđ˜€đ˜đ—żđ—Č, đ˜„đ—Œđ—żđ—žđ˜€đ—”đ—Œđ—œ đ—żđ—¶đ—Žđ˜‚đ—źđ—żđ—±đ—źđ—»đ˜đ—¶ đ—¶đ—č đ—șđ—Œđ—»đ—±đ—Œ đ—±đ—Čđ—čđ—čâ€™đ—¶đ—čđ—čđ˜‚đ˜€đ˜đ—żđ—źđ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—Č đ—Č đ—±đ—Čđ—č 𝗳𝘂đ—șđ—Čđ˜đ˜đ—Œ. A tutto questo si aggiungeranno i momenti musicali in notturna. Sputnik rappresenta, probabilmente, il piĂč importante evento sul fumetto che si svolge in Basilicata. (www.sputnikfestival.it)

đŸ±. 𝗣𝗔𝗘𝗩𝗔𝗚𝗚𝗜 đ—Šđ—ąđ—Ąđ—ąđ—„đ—œ

Dopo la partenza col botto dell’estate 2022, si replica l’esperienza di Paesaggi Sonori “𝗙đ—Čđ˜€đ˜đ—¶đ˜ƒđ—źđ—č đ—±đ—¶ đ—Čđ—șđ—Œđ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—¶ đ—¶đ—» đ—șđ˜‚đ˜€đ—¶đ—°đ—źâ€. La proposta Ăš quella di đ˜‚đ—» đ—żđ—¶đ˜đ—Œ đ—°đ—Œđ—čđ—čđ—Čđ˜đ˜đ—¶đ˜ƒđ—Œ đ—±đ—¶ đ—źđ˜€đ—°đ—Œđ—čđ˜đ—Œ đ—șđ˜‚đ˜€đ—¶đ—°đ—źđ—čđ—Č đ—±đ—ź đ—łđ—Œđ—»đ˜đ—Č đ—żđ—¶đ—Žđ—Œđ—żđ—Œđ˜€đ—źđ—șđ—Čđ—»đ˜đ—Č đ—źđ—»đ—źđ—čđ—Œđ—Žđ—¶đ—°đ—ź (quella del “vinile” per l’ideatore della rassegna Michele Rizzi Ăš una vera fede!). Sono 𝘁𝗿đ—Č 𝗮đ—čđ—¶ đ—źđ—œđ—œđ˜‚đ—»đ˜đ—źđ—șđ—Čđ—»đ˜đ—¶ a Pisticci: * đŸ± đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ, Via Cattaneo, Rione Piro, l’ascolto Ăš “in cuffia” con â€œđ—Šđ—¶đ—čđ—Čđ—»đ˜ 𝗘đ—șđ—Œđ˜đ—¶đ—Œđ—»â€; * 𝟭𝟯 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ Piazzetta Osannale, si ascolta â€œđ—§đ—”đ—Č 𝗗𝗼𝗿𝗾 đ—Šđ—¶đ—±đ—Č đ—Œđ—ł đ˜đ—”đ—Č đ— đ—Œđ—Œđ—»â€; * 𝟼 𝘀đ—Č𝘁𝘁đ—Čđ—ș𝗯𝗿đ—Č Casa Elizia, rione Dirupo, “suonano” i 𝗕đ—Č𝗼𝘁đ—čđ—Č𝘀.

đŸČ. 𝗖𝗱𝗠𝗣𝗟𝗘𝗩𝗩𝗱 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗜𝗩𝗧𝗜𝗖𝗱 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔’ 𝗗𝗜 𝗣𝗜𝗩𝗧𝗜𝗖𝗖𝗜

Anche nell’estate 2023 non poteva mancare “đ—č𝗼 đ—•đ—źđ—»đ—±đ—źâ€. Quello del Complesso Bandistico CittĂ di Pisticci Ăš un progetto che, oltre all’intrattenimento di qualitĂ , ha come obiettivo l’educazione alla cultura musicale a cominciare dall’infanzia.

Il ricco ensemble di giovani talenti pisticcesi, guidati dal maestro Mariano Pastore, torna a regalarci serate di musica emozionante e divertente. đ—€đ˜‚đ—źđ˜đ˜đ—żđ—Œ 𝗮đ—čđ—¶ đ—źđ—œđ—œđ˜‚đ—»đ˜đ—źđ—șđ—Čđ—»đ˜đ—¶ musicali: * 𝟮 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ, Palazzo Giannantonio, Pisticci, â€œđ—Šđ—Œđ—żđ—źđ—»đ—»đ—Œ đ—Šđ—źđ˜ đ—€đ˜‚đ—źđ—żđ˜đ—Č𝘁”; * 𝟭𝟰 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ a Piazza Jonny Lombardi a Pisticci e il đŸ­đŸ” đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ a Porto degli Argonauti (Marina di Pisticci) đ—Œđ—șđ—źđ—Žđ—Žđ—¶đ—Œ 𝗼 đ—˜đ—»đ—»đ—¶đ—Œ đ— đ—Œđ—żđ—żđ—¶đ—°đ—Œđ—»đ—Č; * 𝟼𝟼 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ, Piazzetta ex orfanatrofio, Pisticci, Ăš la volta dei giovani musicisti della đ—đ˜‚đ—»đ—¶đ—Œđ—ż đ—•đ—źđ—»đ—±. (@complesso_bandistico_pisticci).

𝟳. đ—Šđ—§đ—„đ—”đ— đ—”đ—„đ—–đ—ąđ—Ąđ—œđ—”

Il 𝟭𝟯 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ si corre la đ—«đ—œđ—© đ—Čđ—±đ—¶đ˜‡đ—¶đ—Œđ—»đ—Č della 𝗩𝘁𝗿𝗼đ—șđ—źđ—żđ—°đ—Œđ—»đ—¶đ—ź. La corsa, come da tradizione, prende il via da đ—Łđ—¶đ—źđ˜‡đ˜‡đ—ź 𝗘đ—čđ—Č𝘁𝘁𝗿𝗼 a đ— đ—źđ—żđ—°đ—Œđ—»đ—¶đ—ź. 𝗔đ—čđ—č𝗼 𝗮𝗼𝗿𝗼 â€œđ—°đ—Œđ—șđ—œđ—Čđ˜đ—¶đ˜đ—¶đ˜ƒđ—źâ€per atleti agonisti, lunga 10,5 km, đ˜€đ—¶ đ—źđ—łđ—łđ—¶đ—źđ—»đ—°đ—ź đ—č𝗼 𝘃đ—Čđ—żđ˜€đ—¶đ—Œđ—»đ—Č â€œđ—»đ—Œđ—» đ—°đ—Œđ—șđ—œđ—Čđ˜đ—¶đ˜đ—¶đ˜ƒđ—źâ€ – per tutti – da correre sulle diverse distanze dei 500 metri (baby run), 800 metri (junior run), 3,5 km (soft run), 7 km (run is fun) e 10,5 km (run is passion).

La Stramarconia Ăš molto piĂč di una semplice competizione sportiva. Si tratta di una 𝘃đ—Č𝗿𝗼 𝗳đ—Č𝘀𝘁𝗼 đ—±đ—¶ đ—œđ—Œđ—œđ—Œđ—čđ—Œ con una speciale attenzione ai temi dell’𝗼đ—șđ—Żđ—¶đ—Čđ—»đ˜đ—Č (strategia ZERO RIFIUTI e rispetto delle 4R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero), della đ˜€đ—Œđ—čđ—¶đ—±đ—źđ—żđ—¶đ—Čđ˜đ—źÌ€, della 𝘀𝗼đ—č𝘂𝘁đ—Č e dellâ€™đ—¶đ—»đ—°đ—čđ˜‚đ˜€đ—¶đ—Œđ—»đ—Č.

All’evento saranno presenti numerose associazioni sportive per informare sui corsi proposti, con esibizioni e dimostrazioni riguardanti calcio, basket, tennis, danza, ginnastica artistica, pugilato, karate, scacchi, e fitness. đ—Ÿâ€™đ—Œđ—Żđ—¶đ—Čđ˜đ˜đ—¶đ˜ƒđ—Œ đ—Č̀ đ—œđ—żđ—Œđ—șđ˜‚đ—Œđ˜ƒđ—Č𝗿đ—Č đ—č𝗼 đ—œđ—żđ—źđ˜đ—¶đ—°đ—ź đ˜€đ—œđ—Œđ—żđ˜đ—¶đ˜ƒđ—ź.

(www.emanuele11e72.it/stramarconia/).

𝟮. đ—”đ—đ—˜đ—„, 𝗜𝗱𝗩𝗖 𝗘 đ—–đ—„đ—”Ì€

La đ—°đ—Œđ—șđ—œđ—źđ—Žđ—»đ—¶đ—ź 𝘁đ—Č𝗼𝘁𝗿𝗼đ—čđ—Č “𝗧𝗿𝗼 đ˜€đ—¶đ—œđ—źđ—żđ—¶đ—Œ đ—Č 𝗿đ—Č𝗼đ—čđ˜đ—źÌ€â€ presenta “Ajer, Iosc e Crà ” đ˜ƒđ—¶đ˜€đ—¶đ˜đ—ź đ—Žđ˜‚đ—¶đ—±đ—źđ˜đ—ź đ—Č 𝘁đ—Č𝗼𝘁𝗿𝗼đ—čđ—¶đ˜‡đ˜‡đ—źđ˜đ—ź đ—œđ—Č𝗿 đ—čđ—Č đ˜ƒđ—¶đ—Č đ—±đ—Čđ—č 𝗰đ—Čđ—»đ˜đ—żđ—Œ đ—±đ—¶ đ—Łđ—¶đ˜€đ˜đ—¶đ—°đ—°đ—¶. La narrazione riguarderĂ momenti di vita, costumi e usanze del territorio che riporteranno lo spettatore indietro nel tempo ai primi anni ’20 del secolo scorso. Dopo il successo delle date di luglio, si replica il đŸ± đ—Č 𝟭𝟼 đ—źđ—Žđ—Œđ˜€đ˜đ—Œ đ—°đ—Œđ—» đ—œđ—źđ—żđ˜đ—Čđ—»đ˜‡đ—ź đ—±đ—ź đ—Łđ—¶đ—źđ˜‡đ˜‡đ—ź đ—Šđ—źđ—» đ—„đ—Œđ—°đ—°đ—Œ.a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)