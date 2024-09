Per le Diocesi di Matera-Irsina e Tricarico nuove nomine! Ecco l’annuncio di Mons. Caiazzo

Alla vigilia della sua partenza per Quito in Ecuador dove prenderà parte al Congresso Eucaristico Internazionale, mons.. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, con una lettera indirizzata ai fedeli, al clero e ai religiosi ha annunciato le nuove nomine ed i trasferimenti relativi alle due diocesi sorelle.

Ecco le sue parole:

“Carissimi confratelli nel sacerdozio, diaconi, religiosi e religiose, popolo santo di Dio,

nel comunicarvi le nuove nomine che riguardano le due Diocesi a me affidate, sento di ringraziare quanti con spirito di servizio e senza tentennamenti si sono messi ancora una volta in discussione rinnovando il loro “Si” a Cristo e alla Chiesa.

Il bene delle comunità parrocchiali, per gli scenari che ogni anno si vengono a creare, l’ho colto come primario nella loro generosità mettendo da parte scelte personali o limitate ad un determinato territorio o comunità.

Grazie!

Questo è lo spirito del servizio nella Chiesa!

Questo è il frutto del camminano sinodale che stiamo facendo.

Ringrazio soprattutto chi, cogliendo il bisogno, ha dato spontaneamente la sua disponibilità.

Sono contento di avere un presbiterio che vive quanto l’evangelista Giovanni dice: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore.

E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore» (10,14-16).

Un prete ha uno sguardo a 360° sulla sua Chiesa Diocesana.

Ognuno esprime l’unicità del vero Pastore che è Gesù Cristo.

Come ho avuto modo di dire durante l’ultima ordinazione presbiterale di Don Davide Fusiello, “un prete diocesano è prete per tutta la Diocesi e non solo per il proprio paese o città, ed è veramente libero e ama la Chiesa ogni qual volta, con inevitabile sofferenza, gli viene chiesto di servirla nella novità che diventa ricchezza per se stesso e per tutti i fedeli”.

So benissimo che chiedo anche dei sacrifici alle singole comunità, ma, come vostro pastore, il mio sguardo è sull’intero territorio e sulle esigenze dei singoli sacerdoti che solo il Vescovo conosce e tiene segrete nel suo cuore.

Diversi di loro mi hanno chiesto di continuare gli studi lasciati in sospeso alcuni anni fa e altri di continuare nella specializzazione.

Ho sentito che fosse giusto venire loro incontro ben sapendo che sicuramente ci sarà un ritorno positivo sulle nostre Chiese locali.

Pur conservando l’identità delle singole parrocchie con i loro rispettivi parroci, sono stati avviati, con gli stessi, processi sinodali di pastorale comune nelle realtà di Ferrandina, di Bernalda/Metaponto/Serramarina e nella zona Nord della città di Matera.

Le nomine da oggi sono effettive e dal 01 ottobre 2024, memoria di S. Teresina di Lisieux, Vergine e Dottore della Chiesa, iniziano i trasferimenti.

Chiedo a tutti di rimanere uniti e di fuggire la tentazione di commenti fuori luogo e di ascoltare di più la voce dello Spirito Santo.

Vi chiedo preghiera e benedizione, affidando tutti alla Madonna della Bruna, del Carmine, e alla protezione dei nostri santi patroni.

Vi abbraccio e benedico.

+Don Pino, Arcivescovo”.

Ecco le nuove nomine:

1. Amministratore S. Leone Magno Metaponto D. Angelo Gioia

2. Vicario parrocchiale Metaponto D. Giuseppe Tundikkarot

3. Parroco di S. Bernardino – Bernalda D. Vito Burdo

4. Collaboratore Bernalda D. Angelo Gioia

5. Collaboratore Bernalda D. Pasquale Di Taranto

6. Parroco S. Giacomo – Matera D. Marco Di Lucca

7. Vicario parrocchiale Maria Madre della Chiesa Matera D. Gabriel Maizuka

8. Maria Madre della Chiesa Matera Sem. Pietro Oliva

9. Ordine Frati Minori rientrano nella Parrocchia di Cristo Re Matera

10. Santuario S. Maria della Palomba Missionari Servi dei Poveri

11. Parroco di S. Michele Arcangelo Pomarico D. Glauco Carriero

12. Parroco Madonna del Carmine Ferrandina D. Antonio Mattatelli

13. Direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose D. Angelo Gallitelli

14. Referente CEI Pastorale giovanile regionale Nico Paolangelo

15. Parroco S. Giovanni Battista Calciano D. Giuseppe Abbate

16. Vicario Parrocchiale S. Nicola Magno Missanello D.IbeValentine Onyekachi

17. Amministratore di Missanello D. Francesco Barbarito

18. Vicario parrocchiale S. Maria Assunta Stigliano D. Antonio Martelli

19. Parroco S. Nicola di Myra Garaguso D. Mimmo Fanuele

20. Parroco Madonna di Pompei Garaguso Scalo D. Angelo Auletta

21. Parroco S. Maria Assunta Albano di Lucania D. Paolo Di Nota

22. Parroco S. Maria della Pace Calle D. Giuseppe Viscera

23. Vicario parrocchiale Parrocchia del Carmine Grassano D. Giuseppe Viscera

24. Moderatore Curia Tricarico D. Giuseppe Abbate

25. Rettore Santuario S. Giuseppe D. Giuseppe Abbate

26. Direttore Ufficio Diocesano Beni Culturali D. Giovanni Trolio

27. Direttore Caritas Tricarico D. Vincenzo Cantore

28. CoDirettore Caritas Tricarico D. Giuseppe Molfese

29. Rappresentante Caritas Val Basento Michele Favorito

30. Rappresentante Caritas Val D’Agri Vincenzo De Rosa

31. Direttore Uff. Missionario Tricarico D. Mario Antonio

32. Direttore Ufficio Vocazioni Tricarico D. Nicola Urgo

33. Direttore Pastorale Sociale e il lavoro, giustizia e pace,

Custodia del Creato Pierluigi Barbarito

34. Aiuto cerimoniere per il S. Padre durante l’Anno Santo D. Antonio Spianato

35. Referente Diocesano Matera-Irsina per il Giubileo Mons. Filippo Lombardi

36. Referente Diocesano Tricarico per il Giubileo D. Alessio Cafarelli

37. Studente per completare la Licenza in Diritto Canonico (Roma) D. Giuseppe Abbate

38. Studente presso Archeologia e Belle Arti (Matera) D. Antonio Martelli

39. Studente in Cristologia-Trinitaria residente presso Seminario Lombardo (Roma) D. Davide Fusiello

40. Studente in Teologia spirituale residente presso PP. Orionini (Roma)D. Giuseppe Lavecchia

41. Studente per la Tesi di Dottorato in Sacra Scrittura D. Pasquale Giordano

42. Assistente regionale AC adulti D. Nicola Soldo

43. Assistente egionale AC giovani D. Francesco Gallipoli

44. Segretario regionale AC Michele D’Onofrio

45. Vice adulto regionale AC Nunzio Buonsanti

46. Incaricata regionale ACR Maria Teresa Disummo

Altre nomine saranno date durante il corso del nuovo anno pastorale.