Per interventi di manutenzione chiuso questo tratto in direzione Policoro. Ecco le modifiche

Lungo la strada statale 653 “della Valle del Sinni” sono in corso interventi di manutenzione su 14 viadotti, affidati a due imprese principali anche mediante Accordi Quadro allo scopo di accelerare l’esecuzione delle lavorazioni.

Tali interventi vengono eseguiti mediante l’attivazione di sensi unici alternati regolati da impianti semaforici, anche in ragione della morfologia della strada, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quella delle maestranze impiegate nei lavori.

In particolare, per l’avanzamento dei lavori sui viadotti Salomone, Zappa Rossa, Lago Rotonda e Traiella II (ubicati tra il km 2,000 ed il km 3,150 della SS653), che nel dettaglio riguardano l’installazione e l’adeguamento delle opere marginali, di concerto con il Comune di Lauria è stato definito un nuovo assetto della circolazione, ovvero a partire da lunedì 12 febbraio e fino al prossimo mese di luglio sarà attiva la chiusura al traffico della SS653 “della Valle del Sinni” – in direzione di Policoro – tra il km 0,045 ed il km 3,170.

La circolazione, in direzione di Policoro, verrà deviata sulla strada provinciale ex SS104 dallo svincolo al km 0,045 (rotatoria dello svincolo di Lauria Nord dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”) con rientro sulla SS653, in corrispondenza dello svincolo di Cogliandrino, nel territorio comunale di Lauria (PZ).

Tale nuova configurazione della circolazione, che permetterà quindi di istituire il senso unico in direzione Lauria e di evitare sensi unici alternati ravvicinati, permetterà di ridurre i disagi degli utenti, in particolar modo in caso di precipitazioni nevose, eliminando il fenomeno dei mezzi pesanti sprovvisti di pneumatici invernali che potrebbero non essere in grado di riprendere la marcia dopo la sosta in corrispondenza dei semafori.

Anche sulla SS653 “della Valle del Sinni” (arteria lucana lunga circa 82 km, di collegamento tra l’Autostrada A2 del Mediterraneo in Comune di Lauria e la SS 106 “Jonica” in Comune di Policoro) Anas ha attivato un imponente piano di manutenzione, completando interventi per un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro relativi, tra l’altro, a lavori su oltre 40 viadotti compresi tra lo svincolo di Lauria Nord (PZ) e quello di Rotondella (MT), per un’estesa di circa 75 km di statale.

Nell’ambito di questo programma di interventi è previsto che entro la prossima estate saranno ultimati interventi di manutenzione su altri 4 viadotti e che entro l’estate 2025 verranno completati i lavori principali su 14 viadotti della statale.

L’ultimazione di tali interventi permetterà di innalzare i livelli di sicurezza e percorribilità dell’intero asse viario, incrementando altresì la vita utile delle opere.