Oggi si è tenuta la prima giornata del corso sulla rianimazione cardio polmonare con l’uso del defibrillatore “BLS-D”.

Il corso, riservato agli operatori della Polizia di Stato di Matera, offre la possibilità di imparare a praticare il massaggio cardiaco e ad utilizzare in modo corretto il defibrillatore semiautomatico, fondamentale per ridurre la mortalità in attesa del soccorso specializzato.

Ecco le foto.

