Pensione di aprile 2025: ecco il calendario dei pagamenti e come vedere il cedolino

Le pensioni di aprile 2025 verranno pagate a partire da martedì 1, ovvero dal primo giorno bancabile del mese.

Sulla pensione di aprile possono essere presenti aumenti o trattenute, a seconda dell’area di residenza e della condizione, e a seconda del pregresso debito fiscale.

Sulla pensione di aprile, come riporta quifinanza, sono previsti aumenti fino a 1.000 euro per gli anziani con pensione minima che risiedono nella Provincia autonoma di Bolzano.

La misura arriva dopo l’ok in Consiglio provinciale e Giunta comunale.

A beneficiarne saranno circa 17.000 pensionati. L’obbiettivo è quello di mantenere l’integrazione almeno fino al 2027.

Ci sono poi aumenti per gli invalidi totali, che riceveranno 8 euro netti in più al mese.

Stesso aumento anche per gli over 70 con maggiorazioni sociali.

Le maggiorazioni terranno conto degli arretrati dell’ultimo trimestre, per un totale di 32 euro netti in più sul cedolino della pensione di aprile.

Chi intenda verificare se ha diritto all’aumento può accedere al suo Fascicolo previdenziale Inps, selezionando “Domande presentate” e infine “Pensione”.

Per chi ha saldato i debiti fiscali relativi al 2024, il mese di aprile 2025 sarà il primo senza conguagli a debito sulla pensione.

Ma vanno considerate ulteriori trattenute come le addizionali Irpef regionali e comunali per l’anno 2024 e l’acconto Irpef comunale per il 2025 che proseguirà fino a novembre.

Per controllare il cedolino della pensione di aprile 2025, con tutte le voci che lo compongono, bisogna collegarsi al sito dell’Inps utilizzando Spid, Cie, Cns o eIDAS. All’interno dell’area MyInps è possibile scaricare il cedolino della pensione in formato Pdf.

Possibile anche ricevere il cedolino della pensione via mail: accedendo al relativo servizio, sempre all’interno di MyInps, si può attivare la funzionalità. Nello specifico, è necessario visitare la sezione “Gestione consensi”.

Si ricorda che il pagamento della pensione in contanti può avvenire solo fino a un importo massimo di 1.000 euro.

Se la pensione è più alta di tale soglia, il pensionato deve comunicare all’Inps il conto sul quale ottenere il pagamento.

È sempre possibile ritirare più di 1.000 euro in contanti, ottenendo il versamento della pensione sul proprio conto per poi prelevare da esso.

Chi intenda ritirare la pensione in contanti presso Poste Italiane può recarsi allo sportello a partire da martedì 1 aprile, rispettando il seguente calendario alfabetico:

martedì 1 aprile – cognomi dalla A alla B;

mercoledì 2 aprile – cognomi dalla C alla D;

giovedì 3 aprile – cognomi dalla E alla K;

venerdì 4 aprile – cognomi dalla L alla O;

sabato 5 aprile – cognomi dalla P alla R;

lunedì 7 aprile – cognomi dalla S alla Z.

I titolari di un libretto di risparmio postale, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution possono prelevare la pensione in contanti utilizzando gli sportelli Postamat.

Per evitare code e assembramenti, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Nel mese di aprile, e nei successivi, i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi ed Est Europa riceveranno una richiesta di attestazione di esistenza in vita.

I pensionati residenti all’estero destinatari dovranno rispondere all’istanza facendola pervenire entro il 15 luglio 2025.

In mancanza, la rata di agosto 2025 avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza.

L’Inps procederà alla sospensione della pensione a partire da settembre 2025 per chi non riscuote la pensione o non fa pervenire l’attestazione entro il 19 agosto.