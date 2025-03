Papa Francesco e la guarigione: cosa ha detto oggi

“Carissimi, viviamo questa Quaresima, tanto più nel Giubileo, come tempo di guarigione.

Anch’io la sto sperimentando così, nell’animo e nel corpo“.

Lo scrive Papa Francesco nel testo dell’Angelus ringraziando “di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti di guarigione con la loro parola e con la loro scienza, con l’affetto e con la preghiera”.

Il Pontefice sottolinea ancora che “la fragilità e la malattia sono esperienze che ci accomunano tutti; a maggior ragione, però, siamo fratelli nella salvezza che Cristo ci ha donato”.

Per la settima domenica consecutiva l’Angelus di Bergoglio, che prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, è solo scritto.