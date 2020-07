Ospedale Matera, l’Assessore Leone: “Pochi i finanziamenti ricevuti, persone sbagliate nei posti sbagliati”. Queste le precisazioni

“L’incontro tecnico-informativo che il governo regionale ha inteso promuovere per il giorno 24 luglio prossimo all’ospedale di Matera, alla presenza di dirigenti dell’Azienda sanitaria di Matera, consiglieri regionali della compagine governativa e tutti coloro che vorranno intervenire, è un evento pubblico che merita apprezzamento.

Questo governo regionale sulla sanità ha scelto la trasparenza, è finito il tempo delle ristrette cabine di regia, dove pochi maggiorenti politici si riunivano con qualche alto funzionario e dettavano le linee di indirizzo sulla sanità sulla pelle dei lucani”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, rispondendo alle polemiche legate ai riflessi della legge di riordino del sistema sanitario sull’ospedale di Matera.

Aggiunge Leone:

“Noi privilegiamo il confronto alla luce del sole, nelle sedi di lavoro.

La sede di Matera per informare sulla nuova legge di riordino del sistema sanitario di Basilicata di cui parleremo giorno 24 luglio non è casuale.

Negli ultimi anni l’ospedale di Matera, nonostante il clamore mediatico legato alla designazione della città quale Capitale europea della cultura, ha perso appeal sull’offerta sanitaria regionale e interregionale.

Pochi i finanziamenti ricevuti, persone sbagliate nei posti sbagliati, destino che ha condiviso con tutto il panorama sanitario del metapontino.

Per tutto ciò e per altro l’ospedale di Matera è stato stritolato da altri ospedali delle regioni limitrofe e in modo evidente subisce il malcontento della propria popolazione di riferimento, che chiede di più in termine di offerta assistenziale ed è incline a rivolgersi altrove anche per patologie di bassa e media intensità.

In altri termini non attrae quanto dovrebbe la popolazione di naturale riferimento e perde il suo ruolo di grande ospedale.

E’ necessario un rilancio per tutto il nostro sistema sanitario e in particolar modo per l’ospedale di Matera, rilancio che può essere vana enunciazione senza una riforma che sappia partire dal riconoscimento del funzionale dualismo tra ospedale e territorio come due macrosistemi che debbono distinguersi per poi integrarsi in un virtuoso processo di riconversione.

In parole semplici, accentrare le attività ospedaliere per renderle sempre più attrattive ed efficaci nella cura delle acuzie e rafforzare di concerto il territorio con servizi di primo e secondo livello specialistici che debbono rispondere compiutamente ai bisogni assistenziali meno gravi, o meglio differibili, che sono poi la maggiore richiesta in termini sanitari, preservando cosi l’ospedale per acuti.

In breve questa è la finalità che ci siamo dati con la nuova legge di riordino e di questo vogliamo discutere il 24 luglio nella città di Matera.

All’incontro possono partecipare tutti, non abbiamo obbligato nessuno e nessuno sarà escluso, sarà benvenuto anche il consigliere di minoranza Cifarelli se vorrà parlare di sanità, e lo preghiamo di lasciare nelle vecchie cabine di regia gli insulti di cui periodicamente ci fa oggetto a mezzo stampa.

Sono certo che gli operatori sanitari e la comunità di Matera ci daranno conforto”.

