Ospedale di Tinchi per i pazienti Covid: queste le ultime notizie

“Il 30 novembre 2020 il Consiglio comunale di Pisticci, il Sindaco e la Giunta comunale hanno reiterato al Presidente della Regione Basilicata, all’Assessore regionale alla Sanità, con nota indirizzata anche al Ministro della Salute e al Direttore generale dell’Asm, qualora non vi fosse la possibilità di adibire il presidio alla cura dei pazienti non Covid – 19, la richiesta di adibire l’ospedale ‘Angelina Lo Dico’ di Tinchi alla cura dei pazienti Covid – 19 che non versano in condizioni tali da richiedere cure intensive, asintomatici o paucisintomatici, anche al fine di prevenire il diffondersi dei contagi”.

Ad affermarlo il consigliere regionale del Movimento cinque stelle, Gianni Perrino, che sottolinea come la richiesta giungesse:

“in ragione soprattutto del crescente aumento dei contagi da Covid – 19 nella nostra regione che ha raggiunto un alto RT (indice di contagio) e della saturazione delle strutture sanitarie territoriali, in emergenza a causa della scarsa disponibilità di posti letto nei nosocomi principalmente preposti alla cura del Covid, ovvero gli ospedali di Matera e Potenza.

Con la richiesta del Consiglio comunale di Pisticci si chiedeva, anche, di procedere con la massima urgenza al fine di ottenere l’agibilità della struttura per il suo utilizzo futuro”.

Alla luce di quanto esposto, il consigliere Perrino interroga la Giunta regionale e l’Assessore competente

“per conoscere se è intenzione dell’Esecutivo regionale e dell’Assessore alle Politiche della persona utilizzare l’ospedale di Tinchi per fronteggiare l’emergenza Covid – 19 e, in caso affermativo, di indicare la tempistica.

In caso contrario si chiede di fornire, come già fatto dal Consiglio comunale di Pisticci, spiegazioni chiare ed esaurienti sulla base di motivazioni di carattere tecnico”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)