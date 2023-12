Ospedale di Policoro, nuove pareti con disegni e personaggi adatti ai piccoli pazienti: ecco come sostenere l’iniziativa

Sarà devoluto a sostegno del progetto “Coloriamo la Pediatria” dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro il ricavato della vendita del Calendario 2024 della Polizia Locale della Città.

A presentarlo, nella sala Consiliare dell’Ente, il Sindaco, Enrico Bianco, l’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Mastronardi e l’Assessore alle Attività Produttive, Rosa Montesano, accompagnati dal neo Segretario Generale, d.ssa Grazia Uricchio e dal Corpo di Polizia Locale guidato dal Comandante, d.ssa Rosa Silletti.

Il Calendario 2024 della Polizia Locale del Comune di Policoro intende illustrare il quotidiano lavoro dagli operatori del Comando, fatto anche di attività di prossimità rivolto alla cittadinanza, puntando a una maggiore sensibilizzazione soprattutto dei più piccoli e dei giovani attraverso incontri nelle scuole e con la partecipazione a piani e progetti mirati sui temi di Sicurezza Stradale ed Educazione Civica.

Con la pubblicazione e la diffusione del calendario “Non solo multe” ancora una volta la Polizia Locale vuole contribuire fattivamente e mostrare la propria vicinanza con iniziative a favore della città per garantire sostegno ai più fragili: il ricavato della vendita sarà devoluto al progetto “Coloriamo la Pediatria” dell’Ospedale “Giovanni Paolo II”.

Commenta il sindaco Enrico Bianco:

“Anche l’anno 2024 sarà caratterizzato dal lavoro e dall’impegno della nostra Polizia Locale.

Le immagini raccolte in questo calendario riassumono il lavoro svolto dal Corpo al servizio della città, a testimonianza del forte legame con il territorio.

La loro abnegazione e senso del dovere ci accompagneranno verso le grandi sfide che questa città affronterà nel futuro.

Il connubio tra sicurezza e solidarietà ai piccoli pazienti del reparto pediatrico del nosocomio cittadino dà un valore aggiunto a questo calendario, che mette al centro la salute e la prevenzione”.

Dichiara il Comandante della Polizia Locale, Rosa Silletti:

“Il nostro Corpo è da sempre impegnato in campagne e progetti finalizzati a promuovere e divulgare il concetto di educazione alla legalità, puntando a una maggiore sensibilizzazione soprattutto dei più piccoli e dei giovani attraverso incontri nelle scuole.

Anche il prossimo anno saremo nelle scuole per la nostra attività di sensibilizzazione e prevenzione, con la partecipazione diretta dei giovani studenti, concentrandoci soprattutto sui fenomeni della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, entrambi annoverati tra le principali cause, assieme alla distrazione ed all’eccesso di velocità, di incidente stradale”.

Il calendario si può trovare presso la sede del Comando in Via Dante, 4, con una offerta minima di 5 euro.

Il ricavato sarà devoluto al Reparto pediatrico dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” della Città, per la ritinteggiatura delle pareti con disegni e personaggi adatti ai piccoli pazienti, al fine di creare un ambiente più confortevole e accogliente, durante la loro permanenza in Ospedale.

Ecco una foto della presentazione del calendario.