Ospedale di Matera: visite gratuite per i cittadini. I dettagli

L’Azienda Sanitaria di Matera il 4 maggio, in occasione della giornata mondiale dell’asma, ha organizzato delle visite con spirometria presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Le visite verranno effettuate nel reparto di Pediatria, corpo C, dalle 9:00 alle 13:30.

A partire dal 1998, su iniziativa della Global Initiative for Asthma (GINA), il primo martedì del mese di maggio si tiene, ogni anno, la giornata mondiale sull’asma.

Il progetto è sostenuto dal 2012 anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il quale stima che nel mondo ci siano 339 milioni di persone che soffrono di asma.

In Italia i dati dell’ultimo studio SIDRIA mostrano una prevalenza di asma attorno al 10% dei bambini.

La SIMRI, Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, in collaborazione con Federasma e Allergie, fornirà, in tutta Italia, materiale informativo e spirometrie gratuite alla popolazione.a

