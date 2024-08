Ospedale di Matera, paziente ricoverata per un esame invasivo: “È raro incontrare professionisti così. Complimenti all’equipe”!

L’Asm di Matera ha reso pubblica questa mail di encomio di una paziente ricoverata nel reparto di Gastroenterologia Interventistica dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera.

Nella mail la paziente ringrazia tutto il personale medico ed infermieristico del reparto per la professionalità e l’umanità dimostrata.

Alla paziente gli auguri di una pronta guarigione del Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo che ringrazia anche tutto il personale dell’Ospedale di Matera che, ogni giorno, si adopera per offrire ai cittadini una assistenza sanitaria qualificata.

Questa la testimonianza con l’encomio del personale dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera:

“Desidero ringraziare il dott. Berardino D’Ascoli, direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia Interventistica dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, e la sua équipe per la professionalità e l’umanità che hanno dimostrato nei miei confronti.

Ho dovuto sottopormi a un esame invasivo.

Come comprensibilmente accade in questi casi, era tanta l’ansia.

Ho avuto accanto a me personale infermieristico che mi ha tranquillizzata e si è reso disponibile.

Il dott. D’Ascoli non solo mi ha rassicurata quanto ha fornito con chiarezza ogni spiegazione, rispondendo tra l’altro in maniera esauriente ai miei dubbi.

È raro incontrare professionisti con una preparazione trentennale come la sua che mettono in primo piano il paziente nella sua complessità, come è giusto che sia, e non soltanto la sua patologia: eccellenze simili costituiscono un fiore all’occhiello del nostro ospedale”.