Ora a Matera grandi stelle del cinema: tutto pronto per la prima di James Bond! Ecco i dettagli

Luci puntate a Matera su Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini e Gina Lollobrigida – protagonisti di quattro dei 25 film della serie “007”.

Le stelle del cinema italiano ed internazionale hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico.

Ma ora, in questi istanti, nella città dei Sassi, l’evento più atteso: al via la proiezione della prima di “No time to die”, l’ultimo capitolo della saga che vede Daniel Craig vestire i panni dell’agente segreto più famoso di Sua Maestà britannica.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)