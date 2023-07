Operazione antidroga a Matera: “Un ottimo risultato contro una piaga e un fenomeno rilevante e crescente anche tra i giovani”. I ringraziamenti del Sindaco

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha voluto ringraziare ufficialmente i vertici provinciali dell’Arma e il questore Emma Ivagnes, per i risultati della brillante operazione antidroga portata a termine tra Matera e Altamura, con decine di arresti.

Scrive Bennardi alla dottoressa Ivagnes:

“Esprimo vivi ringraziamenti e rallegramenti per l’operazione antidroga portata avanti a Matera nei giorni scorsi.

Un ottimo risultato contro una piaga e un fenomeno rilevante e crescente anche tra i giovani.

Complimenti a Lei e a tutti i colleghi della Polizia di Stato, impiegati nell’operazione.

Come Amministrazione comunale, ci rendiamo disponibili per avviare delle progettualità o iniziative insieme informative e preventive destinate ai giovani studenti per le scuole di nostra competenza“.

Dello stesso tenore la lettera al colonnello Nicola Roberto Lerario, comandante provinciale dell’Arma:

