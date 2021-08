Il materano Emanuele Gaudiano con l’amato Chalou Martedì e Mercoledì hanno un grande appuntamento alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Fa sapere la Federazione Italiana Sport equestri in proposito:

“Emanuele Gaudiano e Chalou scaldano i motori a Tokyo 2020.

Oggi warm up per il binomio dell’ Italia Team di Salto Ostacoli”.

Non ci resta che tifare per il bellissimo binomio materano visto che questo Sport non vince una medaglia olimpica dal 1972!

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)