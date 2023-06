Oggi i Carabinieri della Legione “Basilicata” celebrano il 209° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri! Ecco l’evento in programma

Il 5 Giugno 2023, i Carabinieri della Legione “Basilicata” celebrano il 209° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La solenne ricorrenza avrà luogo in Potenza, alle ore 18:00, all’interno della storica cornice costituita dalla “Caserma Lucania”, nel rione Santa Maria, preceduta dalla deposizione di una corona in memoria di tutti i caduti dell’Arma.

La cerimonia, presieduta dal Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Raffaele Covetti, vedrà la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose, rappresentanze delle diverse Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionali Forestali, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dei familiari dei Caduti, delle Vittime del dovere, dei Gonfaloni dei Comuni Decorati, dei Sindaci della provincia di Potenza, delle Scolaresche e dei cittadini di Potenza.

Nel corso della celebrazione sarà data lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo LUZI.

Durante la cerimonia saranno premiati alcuni militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio a tutela della collettività e del bene comune.

Il Comandante della Legione Basilicata, nella sua allocuzione, con sentita commozione, ricorderà il drammatico bilancio dell’alluvione in Emilia Romagna che ha causato la morte di 15 persone, l’evacuazione di oltre 10 mila sfollati e ingenti danni ancora in fase di quantificazione, riconoscendo l’incessante lavoro svolto da tutte le Istituzioni per soccorrere e sostenere le comunità di quel territorio.

