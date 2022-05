Obiettivo centrato per la Provincia di Matera: oltre 7 milioni di euro per un nuovo plesso scolastico! I dettagli

Obiettivo centrato per la Provincia di Matera: è stato finanziato il progetto, a valere sul PNRR, candidato per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico.

Il finanziamento ammonta a oltre 7 milioni di euro.

Il presidente, Piero Marrese, ha spiegato:

“Non è che il primo di una serie di traguardi che intendiamo raggiungere, un nuovo inizio per garantire un futuro migliore ai nostri figli.

Come Provincia di Matera crediamo nella programmazione e nel futuro.

Anche per questo continueremo ad investire attraverso il PNRR affinché il domani della nostra terra sia roseo: altri progetti, infatti, sono in itinere grazie a una programmazione efficace ed efficiente che stiamo portando avanti con l’Ufficio Tecnico della Provincia, che voglio pubblicamente ringraziare, in particolare l’Ing. Michele Pontillo, che ha svolto un ottimo lavoro”.

