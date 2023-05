Nuovo asilo nido a Montescaglioso: “raggiunto l’obiettivo di ampliare l’offerta dei Servizi Educativi rivolti alla prima Infanzia”. I dettagli

Questa mattina alla presenza del Sindaco Vincenzo Zito, dell’Assessore alle Politiche per la Famiglia Francesca Fortunato, della Presidente della Cooperativa Sociale “Progetto Popolare” affidataria del servizio Anna Lucia Contuzzi si è inaugurato il primo asilo nido comunale in contesto domiciliare: “LE COCCINELLE”.

La peculiarità del servizio è quella di essere rivolto a un piccolo gruppo di bambini e di essere collocato in una struttura destinata ad abitazione, all’interno del quale vi opera personale educativo qualificato.

Specifica il primo cittadino Vincenzo Zito:

“Grazie alle risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale per l’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia il Comune di Montescaglioso ha così raggiunto l’obiettivo di integrare e ampliare l’offerta dei Servizi Educativi rivolti alla prima Infanzia per l’annualità 2022 ed è già al lavoro per raggiungere l’obiettivo 2023″.

