Nuove nomine: ecco le congratulazioni del Sindaco di Tursi

“La nomina dei vertici degli Enti Sub Regionali da parte della Regione Basilicata rappresenta un chiaro e giusto riconoscimento per le competenze, le capacità ed il peso specifico di Azione all’interno del Consiglio Regionale.”

A dirlo è il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma, esponente di punta del Partito di Calenda in Basilicata e fedelissimo del Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella.

Cosma aggiunge:

“La nomina di Margherita Sarli alla guida dell’Agenzia di promozione territoriale di Basilicata è il risultato di un percorso professionale e culturale che ella ha sviluppato in tanti anni con impegno, lavoro e dedizione dove ha maturato una forte competenza nel settore della comunicazione, nel coordinamento di progetti e nella promozione territoriale.

Stessa cosa vale per la nomina di Antonio Di Sanza ad amministratore unico del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera.

Antonio Di Sanza, di professione Avvocato, è persona di grande spessore politico e ottimo conoscitore della macchina amministrativa e burocratica.

Ha sempre dimostrato con competenza e capacità di saper ricoprire ogni ruolo che gli è stato affidato e sono sicuro che anche ora sarà così.

C’è tanto bisogno della sua preparazione e della sua profonda conoscenza del territorio materano per dare nuovo impulso alle attività della nostra regione e della nostra provincia in particolare.

Le nomine di Sarli e Di Sanza rappresentano dunque l’espressione più alta dell’ottimo lavoro che hanno svolto nel corso di questi mesi il nostro presidente Marcello Pittella ed il nostro Capogruppo in Consiglio Regionale Nicola Massimo Morea.

Ma noi ora dobbiamo lavorare ancora meglio per un gruppo totalmente unito e un partito serio che valorizza e continuerà a valorizzare le competenze e si stringe intorno al proprio leader che si dimostra tale in ogni situazione (come in questo caso dove non è stato semplice trovare i giusti equilibri) e non solo quando c’è da raccogliere il consenso popolare.

Ai più attenti sicuramente non sfuggirà la considerazione che Azione ha della Regione tutta, le nomine di Sarli e Di Sanza, sono altresì rispettose di un’equa rappresentanza tra Potenza e Matera.

Auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi e continuiamo a guardare avanti con fiducia e motivazione perché noi che veniamo dal popolo e siamo figli di esso, possiamo e dobbiamo essere sempre in Azione per migliorare la nostra Terra di Basilicata senza lasciare indietro nessuno”.