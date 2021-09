Nubifragio a Matera! Strade allagate e rallentamenti. Le foto

Come anticipato dalla nostra Redazione, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi l’allerta meteo.

Una previsione che non si è fatta attendere nella Città dei Sassi, colta da un violento nubifragio che ha allagato strade e quartieri.

A subirne le conseguenze anche la viabilità urbana, soggetta a rallentamenti.

Acqua a fiumi in Piazza Vittorio Veneto, nel Rione Piccianello, in via Bruno Buozzi e in Piazza San Pietro Caveoso (per citarne alcuni).

Il nubifragio non è durato molto ma quel tanto che basta per far registrare numerosi disagi.

Voi avete avuto difficoltà?

