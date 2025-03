Nova Siri: celebrati i 70 anni della fondazione della Parrocchia. Ecco i dettagli

L’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato alla cerimonia per celebrare i 70 anni della fondazione della Parrocchia di Nova Siri Scalo.

Dice:

“Questo evento significa rendere omaggio alla storia di una comunità che, con impegno e dedizione, ha saputo costruire il proprio futuro.

Una storia fatta di persone, di famiglie, di generazioni che hanno trovato nella parrocchia un punto di riferimento, un luogo di crescita e condivisione, uno spazio in cui fede e valori si sono intrecciati con il quotidiano.

Le parrocchie non sono solo edifici di culto, ma veri e propri centri di aggregazione e inclusione, dove si alimentano solidarietà, educazione e partecipazione.

In questi settant’anni, la comunità di Nova Siri Scalo ha vissuto trasformazioni importanti, ma ha sempre mantenuto saldo il legame con le proprie radici, costruendo un percorso di crescita collettiva basato sull’aiuto reciproco e sulla speranza.

Come assessore regionale alla Salute, ritengo che il ruolo delle parrocchie sia fondamentale anche nel promuovere il benessere sociale e la cura delle relazioni umane.

Sono luoghi in cui le persone si incontrano, si sostengono e trovano risposte ai bisogni più profondi, contribuendo così alla salute non solo fisica, ma anche emotiva e spirituale delle nostre comunità.

Questo anniversario è un’occasione per ringraziare chi, nel tempo, ha lavorato per far crescere la parrocchia e per rinnovare l’impegno a preservare il suo valore per le generazioni future.

Nova Siri Scalo ha saputo costruire una storia fatta di partecipazione e di speranza, e questa ricorrenza ci ricorda quanto sia importante continuare a investire in comunità forti e coese, capaci di affrontare insieme le sfide del domani”.