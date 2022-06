“Non si vedranno più le strade di Matera pullulare di scrittrici, editor, agenti riuniti in questo Festival Internazionale”! L’annuncio

“Fondato nel 2004 da Elizabeth Jennings, Mariateresa Cascino, Maria Paola Romeo e Giovanni Moliterni, il Women’s Fiction Festival, dopo 16 anni di storia, volta pagina perché è ostacolato dal blocco delle attività erogative da parte di fondazioni bancarie, dal ritardo nell’emanazione dei bandi per le attività culturali, dalla mancanza di ascolto da parte degli enti pubblici”.

Lo annuncia una delle organizzatrici dell’evento e presidente del consiglio direttivo dell’associazione Matera Letteratura, Mariateresa Cascino, che ha dichiarato:

“Nonostante le importanti sponsorizzazioni private e l’autosostenibilità dobbiamo ammettere che non esistono più le condizioni per programmare in tempi certi e con standard progettuali elevati un appuntamento nazionale che deve garantire qualità ai partner, agli ospiti e al pubblico.