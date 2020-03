“Nessun trasferimento di personale o funzioni da Matera a Potenza. Nessuna volontà di depotenziamento degli Uffici”! A dirlo…

Il Dirigente Generale del Dipartimento delle Politiche agricole, Donato Del Corso, dichiara:

“Contrariamente a quanto comunicato dal Consigliere Braia, non vi è alcuna volontà di depotenziamento degli Uffici materani del Dipartimento Politiche agricole.

La proposta di riorganizzazione non prevede nessun trasferimento di personale regionale o di funzioni da Matera a Potenza, bensì si limita a riportare la sede della sola dirigenza dell’Ueca a Potenza, così come originariamente previsto in fase di istituzione dell’Ufficio, per ragioni logistiche che impongono un raccordo stretto del Dirigente dell’Ueca con la Direzione Generale e con l’Autorità di gestione del Psr, nonché con gli Uffici regionali preposti alla gestione finanziaria.

Quanto all’asserito depauperamento degli uffici regionali di Matera, la medesima proposta prevede il trasferimento dell’Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà, da Potenza a Matera.

È appena il caso di aggiungere che con la DGR 209 del 17 Marzo 2017, in adesione alla proposta del Dirigente generale dell’epoca, si decise di allocare Ueca a Matera ‘per favorire una maggiore distribuzione delle competenze sul territorio e delle attività di front office’, medesime ragioni che oggi suggeriscono, anche per le altre motivazioni già rappresentate, di riportare la sede a Potenza, tra l’altro negli ultimi anni inspiegabilmente ridimensionata in termini di professionalità e di addetti.

In conclusione, analogamente alla stessa decisione assunta dalla precedente Giunta, rimangono allocati presso gli Uffici di Matera tre dei nove Uffici del Dipartimento.

In ogni caso, si ribadisce, che da tale proposta riorganizzativa non deriva alcun trasferimento di personale o riduzione di attività degli uffici di Matera che anzi negli obiettivi dipartimentali saranno sempre più strategici”.