Nelle scuole primarie di Pisticci e Marconia continuano le attività di screening pediatrico: i dettagli

Continuano le attività di screening pediatrico nelle scuole primarie di Pisticci e Marconia, un’importante iniziativa di prevenzione organizzata da Lara Tataranno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” e con il Comune di Pisticci.

Questa attività di prevenzione, dedicata ai più piccoli, rappresenta un prezioso strumento a supporto del benessere degli alunni, in linea con l’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (ONU).

Tale obiettivo mira ad “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, attraverso l’accesso a cure mediche di qualità, la riduzione della mortalità infantile e materna, la prevenzione e il contrasto delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, nonché il miglioramento della salute mentale.

Le visite mediche hanno già coinvolto gli alunni delle scuole primarie di Marconia e oggi sono proseguite nella scuola primaria di Pisticci.

“Come primo cittadino e come medico, ritengo che la prevenzione sia uno dei pilastri fondamentali della salute“, ha detto il sindaco Domenico Albano.

“Ringrazio Lara Tataranno per l’impegno profuso, i medici e gli infermieri che hanno dato la loro disponibilità a titolo volontario, così come l’Istituto Comprensivo ‘Padre Pio da Pietrelcina’ per la sensibilità dimostrata verso questa importante iniziativa.

La salute dei più piccoli è una priorità che merita sempre attenzione e supporto”.

Anche l’assessore alle Politiche giovanili, Dolores Troiano, ha sottolineato il valore di queste iniziative per la salute pubblica:

“Garantire ai bambini un controllo medico precoce significa investire sul loro benessere futuro.

Inoltre, queste attività rappresentano anche un modo per promuovere una cultura della prevenzione sin dalla giovane età”.