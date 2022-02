Nella vicina Puglia senza Green Pass non può entrare in Comune: uomo prende l’auto e sfonda il portone!

Ieri, 10 febbraio, al Comune di San Severo, in provincia di Foggia, un 50enne del posto si reca in Comune per ottenere un certificato.

Gli viene impedito di entrare perché sprovvisto di Green pass.

Così aggredisce verbalmente i vigilantes.

Poi sale in auto, una Fiat Uno Rossa, e si lancia verso l’ingresso dello stesso municipio, provocando il crollo di un’impalcatura e danneggiando una Fiat Panda e uno scooter parcheggiati nel cortile.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto è intervenuta poi la polizia locale.

Il 50enne del posto è stato denunciato a piede libero.a

