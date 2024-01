Nella vicina provincia di Bari tutti alla ricerca dell’insegnante Giulia: purtroppo ora è giunta la triste notizia

Da due giorni non si avevano più notizie di una donna scomparsa nella vicina Provincia di Bari.

Si trattava di Giulia Maffei, di 57 anni, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola della città di Modugno.

A denunciarne ai Carabinieri la scomparsa sono stati i familiari che hanno così dato il via alle ricerche a cui hanno partecipato anche i volontari di Protezione civile e unità cinofile”.

Ora si apprende da rainew che “il corpo della donna è stata ritrovata questa mattina senza vita.

Il corpo è stato rinvenuto nelle campagne tra Modugno e Bitetto, in contrada Cornole di Ruccia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

In corso le indagini per stabilire le cause del decesso.

L’insegnante era separata e si era allontanata senza portare con sé i documenti.

A denunciare la scomparsa era stato il figlio e l’ultima volta l’insegnante era stata ripresa mercoledì mattina dalle telecamere di un supermercato non lontano dalla sua abitazione in via Fiume a Modugno”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.