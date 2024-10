Nella nostra Matera tornano 2 popolari programmi della Rai! I dettagli

Sono iniziate ieri, 3 ottobre, e proseguiranno fino al prossimo 8 novembre, a Matera le riprese della quarta stagione della serie televisiva “Imma Tataranni- Sostituto Procuratore”, che ormai dal 2020 sceglie la città dei Sassi come location simbolo della storia del magistrato di origini materane.

La trasmissione è prevista per la prossima primavera 2025 su Rai 1.

La quarta serie avrà una durata di 4 puntate di circa 110 minuti ciascuna, affronterà il tema della giustizia attraverso il racconto delle vicende di Imma, sostituto della Procura di Matera, donna forte determinata e integerrima paladina della legge.

Abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi spesso scontrosi.

Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l’appuntato Ippazio Calogiuri, diventato serie dopo serie sempre più intrigante per il suo carattere timido e insicuro, con cui si instaura un rapporto di grossa complicità.

L’autorizzazione a eseguire le riprese è stata richiesta per le vie:

Giolitti, Ridola, Bruno Buozzi; e poi piazza Sedile, zona Industriale La Martella, borgo Venusio, località San Francesco, piazza San Giovanni Battista, piazza Duomo, piazza Vittorio Veneto, via Roma, via Lucana, via San Potito, via Cererie, parco della Murgia materana, centro storico e rioni Sassi, oltre che in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

Sempre in questi giorni sta girando a Matera “The voice kids 3”, programma di Rai 1 dedicato ai giovani talenti del canto.

In questo caso, il lavoro consiste nella realizzazione di un pezzo di una puntata del talent show in cui dei piccoli concorrenti si sfidano cantando davanti alla giuria formata da quattro famosi cantanti.

Per ciascun concorrente giunto alla puntata finale, in diretta televisiva, sarà raccontato, attraverso delle “schede” il viaggio del cantante in una città a cui è legato e lo rappresenta.

In questo caso un concorrente di Matera passeggerà lungo le vie più iconiche dei Sassi e i luoghi da lui frequentati quotidianamente.

Le riprese saranno inserite all’interno del programma che andrà in onda su Rai1 il prossimo novembre 2024.

L’autorizzazione a eseguire le suddette riprese è stata richiesta per Matera città, Campo Scuola via delle Nazioni Unite, centro storico e rioni Sassi, oltre che in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

«Accogliamo con grande soddisfazione questi due progetti televisivi -commenta il sindaco Domenico Bennardi con l’assessore al Cinema Tiziana D’Oppido- per Imma Tataranni è un sempre gradito ritorno, mentre per The voice kids 3 siamo di fronte a un nuovo programma, che porterà ulteriore visibilità nazionale alla nostra splendida Matera».