Nel metapontino nuovi collegamenti per i Frecciarossa ed Intercity! Ecco i dettagli

Prosegue l’offerta di Trenitalia (Gruppo FS) per i lucani che possono usufruire di nuovi collegamenti, lungo la costa ionica, in coincidenza con i treni della lunga percorrenza, da e per Milano/Torino e Roma.

Fino al 10 dicembre, sei bus giornalieri, per un totale di 300 posti, partiranno dalle stazioni di Nova Siri Marina e Metaponto, in concomitanza con gli orari di arrivo e partenza dei Frecciarossa da e per Milano/Torino e dei due Intercity da e per Roma.

I viaggiatori diretti al nord e nella Capitale possono usufruire di tre bus in partenza da Nova Siri Marina e diretti a Metaponto, rispettivamente alle 5.00, 7.30 e 13.30, a seconda che si viaggi sul Frecciarossa diretto a Torino o si scelgano i due Intercity con destinazione Roma.

Viceversa, tre corse giornaliere collegano Metaponto con Nuova Siri Marina alle 12.21, 21.26 e 23.26, rispettivamente in coincidenza con l’arrivo del Frecciarossa da Milano e dei due Intercity da Roma.

Tutte le corse fermano a Scanzano e Policoro, le principali località della costa ionica lucana.

L’offerta di Trenitalia, società capogruppo del Polo Passeggeri del Gruppo FS, in continuità con quanto realizzato nel periodo estivo in collaborazione con le Regioni Basilicata e Calabria per incentivare il turismo di prossimità, fa un ulteriore passo in avanti connettendo tutti i giorni, festivi compresi, i territori del litorale ionico lucano con le principali città del Paese.

L’attivazione dei nuovi servizi va incontro alle esigenze dei lucani che si spostano per motivi di studio e lavoro, fuori regione, favorendo soluzioni di viaggio intermodali e sostenibili.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.trenitalia.com e le informazioni disponibili presso le biglietterie di stazione.

