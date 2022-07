Nel materano vivo il ricordo del regista Luigi Di Gianni. Questa l’iniziativa

Il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, è felice di comunicare che:

“in Consiglio Comunale abbiamo adottato all’unanimità provvedimenti importanti, che danno lustro e visibilità alla nostra città.

Dal 2019 il nostro territorio custodisce l’Archivio del grande documentarista Luigi Di Gianni, innamorato della nostra terra e profondo studioso e conoscitore del Mezzogiorno.

Da oggi si da’ il via al Centro Studi con il quale Comune, Provincia, Università ed altri partner pubblici e privati (tra cui Lucio Di Gianni ed Alessandro Turco) realizzeranno attività per valorizzare la figura di Luigi Di Gianni ed elaborare proposte per la crescita culturale della Basilicata”.

