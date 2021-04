Nel materano vandali in azione: “Soggetti privi di dignità, non meritano di essere definiti persone”! I dettagli

Vandali in azione nel materano.

Lo spiacevole episodio ha coinvolto il territorio di Accettura (MT), come fa sapere l’Amministrazione:

“Nelle scorse settimane abbiamo promosso e realizzato una bellissima iniziativa di pulizia dei nostri boschi, che ha portato all’attenzione dei nostri concittadini lo scempio e, scusate il termine, lo schifo che alcuni incivili ed irresponsabili creano abbandonando ripetutamente rifiuti sul territorio comunale.

Oggi vi mostriamo altri atti vandalici commessi da soggetti privi di dignità, incapaci di far parte della nostra comunità e che non meritano di essere definite persone.

Solo da alcuni giorni si sono conclusi i lavori di adeguamento della Ex Casa Colonica sita in località Montepiano; diventerà un laboratorio per adolescenti che possa accoglierli e insegnar loro un percorso di vita sano.

È sconfortante vedere il risultato di queste azioni vandaliche: viene purtroppo da pensare che è vano prodigarsi per dare qualcosa alla comunità, quando poi non c’è collaborazione soprattutto pensando che, i nostri gesti, servono alla tutela, alla protezione e alla crescita della stessa”.

Ecco le foto che mostrano quanto accaduto.

