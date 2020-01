Nel materano uomo ucciso in casa: intervenuta la Polizia

Tragico ritrovamento a Marconia di Pisticci.

Un anziano di 91 anni è stato trovato senza vita nella sua casa.

Ad allertare la Polizia un parente dell’uomo, preoccupato del fatto di non averlo sentito da diverso tempo.

Secondo le primissime informazioni l’anziano, che viveva solo in casa, non è morto per cause naturali ma sarebbe stato dapprima tramortito e poi ucciso con alcune coltellate.

Tempestivo sul posto l’intervento delle Forze dell’Ordine e della Polizia Scientifica.

Aperte le indagini della Procura di Matera per chiarire quanto accaduto.