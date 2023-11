Nel materano una nuova area fitness intitolata al grande Fedele Bernardo, scomparso prematuramente. Ecco le foto

È stata inaugurata Domenica 12 Novembre alle 16:15 la nuova area fitness realizzata dal Comune di Tursi presso la villetta comunale in viale Sant’Anna grazie ai fondi del Pnrr nell’ambito del progetto Sport ed inclusione sociale.

La cerimonia inaugurale della nuova area sportiva, realizzata nella città di Pierro per favorire la socializzazione e l’inclusione attraverso il miglioramento delle aree verdi dei centri abitati promuovendo l’attività fisica per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini, è stata anche l’occasione per intitolarla al compianto concittadino Pierpaolo Fedele Bernardo, il giovane dottore in scienze delle attività motorie e sportive, scomparso prematuramente lo scorso 20 settembre a seguito di un arresto cardiaco che l’ha colpito alla vigilia dell’importante evento del Coni in programma a Nova Siri in quei giorni per cui stava profondendo ogni sforzo per la sua splendida riuscita.

È orgoglioso quanto commosso il Sindaco Cosma:

“Abbiamo inaugurato un’area moderna, sostenibile e accessibile a tutti per la pratica dell’attività fisica e sportiva che proietta Tursi al passo con città più blasonate del panorama italiano.

Sono orgoglioso del lavoro svolto dalla mia amministrazione, dall’assessore allo sport Federico Lasalandra e dai tecnici che hanno lavorato in maniera egregia per intercettare il finanziamento del Pnrr che ha permesso la realizzazione di tutto questo.

A causa dell’imprevedibilità della vita, mai mi sarei immaginato di tagliare il nastro senza l’amico fraterno Fedele Bernardo a cui l’area sarà dedicata.

Fedele sarebbe stato come sempre al mio fianco soprattutto in questa occasione ma sono convinto che, seppur non fisicamente, ci sarà comunque perché questo è il suo spazio, la sua comfort zone dove tutti noi lo immaginiamo nell’alto dei cieli mentre segue amorevolmente noi tutti.

Ringrazio la famiglia Bernardo per aver accolto con gioia il nostro umile gesto di dedicargli quest’area che mi auguro saprà essere sfruttata nel migliore dei modi da tutti soprattutto con rispetto e cura, anche in memoria di chi ci ha aiutato ad idearla”.

Gli fa eco l’assessore Lasalandra:

“Tra i tanti finanziamenti ottenuti in ambito sportivo per il miglioramento delle strutture e degli impianti presenti sul territorio, sicuramente questo oggi assume una valenza importante e sentita sia perché si inaugura una zona innovativa con attrezzature all’avanguardia per la pratica sportiva impensabili fino a qualche anno fa nella nostra città e sia soprattutto per l’intitolazione al nostro grande Fedele Bernardo che ci aveva ispirati a realizzare tutto questo e che purtroppo vedrà dal cielo il taglio del nastro.

Non dobbiamo essere tristi per il poco tempo di cui abbiamo goduto dell’amicizia, della professionalità, della correttezza e dei consigli del nostro Fedele ma orgogliosi del tempo trascorso insieme e degli insegnamenti che ci ha lasciato mettendo in pratica le sue idee e il suo amore per lo sport”.

Ecco le foto dell’inaugurazione.