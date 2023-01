Nel materano torna una tradizione unica in tutto il Meridione: la notte dei Cucibocca! Ecco il programma

Il 5 Gennaio a Montescaglioso tornano i Cucibocca.

A conclusione delle festività natalizie, il tradizionale appuntamento è proprio con la Notte dei Cucibocca tanto atteso dai bambini e capace di attrarre centinaia di visitatori dai paesi e regioni limitrofe.

L’antica e misteriosa tradizione è presente solo a Montescaglioso.

Restano ancora in gran parte misteriose le motivazioni ed i simbolismi contenuti nelle figure del Cucibocca che è un personaggio presente anche nel Carnevale di Montescaglioso ma che vive di vita propria nella notte del 5 Gennaio.

Il Cucibocca è una tradizione unica in tutto il Meridione: misteriose figure vestite di scuro, mantello o vecchi cappotti, in testa un cappellaccio o un disco di canapa da frantoio, il viso incorniciato da folte barbe bianche.

Al piede una catena spezzata che striscia sul selciato con un sordo rumore.

Bussano alle porte e chiedono offerte in natura.

In mano un canestro con una lucerna ed un lungo ago con cui minacciano di cucire la bocca ai bambini.

Scompaiono nel buio con l’avanzare della notte.

I bambini attratti ma spaventati si rifugiano tra le braccia dei genitori e rientrano in casa per andare presto a letto permettendo alla Befana di riempire le calze con giocattoli, dolciumi e regali.

Così come vuole la tradizione, in casa e in piazza, si consumano i nove bocconi del Cucibocca.

Nella misteriosa notte che precede l’Epifania si concentrano riti e credenze delle grandi comunità contadine che per secoli hanno maturato nel profondo della propria identità tradizioni mutuate dai tempi più remoti.

Il cucire la bocca segna la fine delle libagioni natalizie.

L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Ecco il programma completo.

