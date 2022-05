Nel materano torna la Carovana della prevenzione. Ecco giorni, orari e come prenotare

L’associazione no profit Susan G. Komen Italia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ferrandina, organizza per la giornata del 16 maggio 2022, dalle ore 10 alle ore 17.30, in Piazza Plebiscito, la “Carovana della prevenzione”.

Patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità e in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, il progetto offre gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione alle donne che, per età o per altri motivi, non sono incluse nei programmi di screening offerti dalle Regioni e raggiunge i luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

Saranno a disposizione quattro unità mobili in dotazione della Komen Italia, durante la giornata di lunedì 16 maggio e, previa prenotazione, si avrà la possibilità nella città di Ferrandina di effettuare gli esami di diagnostica senologica per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici, con accesso dedicato a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate.

Sarà possibile prenotare le seguenti visite e/o esami diagnostici, fino a esaurimento posti disponibili:

mammografia over (escluso età 45/69 anni);

visite ginecologiche;

visite senologiche;

consulto nutrizionista.

Le prenotazioni sono possibili ESCLUSIVAMENTE tramite messaggio Whatsapp al numero della Protezione civile +39 3501230517 e fornendo le seguenti generalità:

Nome;

Cognome;

Data di nascita;

numero di telefono;

indirizzo mail;

eventuale data dell’ultimi esami diagnostici già effettuati.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

