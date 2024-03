Nel materano, sulla Jonica, installazione delle nuove barriere spartitraffico: ecco i territori coinvolti

Lungo la strada statale 106 “Jonica” ha preso il via l’intervento d’installazione delle nuove barriere spartitraffico NDBA (National Dynamic Barrier Anas) tra i territori comunali di Policoro e Scanzano Jonico, in provincia di Matera, per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro.

Nel dettaglio, allo stato attuale è in corso la propedeutica rimozione delle preesistenti barriere, mediante l’attivazione del restringimento di carreggiata tra il km 425,300 ed il km 428,690.

I lavori – che riguardano altresì la manutenzione delle opere idrauliche esistenti e che permetteranno la posa in opera di 3,5 km di nuova barriera spartitraffico – proseguiranno fino alla fine del mese di giugno.

Questi lavori, che rappresentano uno stralcio di un più ampio intervento di installazione di barriere NDBA sulla SS106 (in programmazione), consentirà di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura (facente parte dell’itinerario Reggio Calabria-Taranto) grazie all’installazione di barriere, di ultima generazione, progettate e realizzate da Anas, premiate – alla fine dello scorso anno – come miglior progetto innovativo.