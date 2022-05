“Nel materano scandalosa la situazione di questo stabilimento: è l’ultimo in Italia a non essere stato ancora bonificato”! La denuncia

Ecco il commento sui social del Senatore Saverio De Bonis sulla vicenda della ex Materit e sui rilievi di ANAC(Autorità Nazionale Anticorruzione):

“Ha ragione ANAC: Scandalosa situazione ex Materit.

La situazione in cui versa ormai da trent’anni la ex Materit a Ferrandina, in provincia di Matera, è non solo scandalosa ma ogni giorno più preoccupante per la salute dei nostri concittadini: l’amianto si consuma e si polverizza.

La ex Materit è una fabbrica abbandonata che, tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, ha prodotto migliaia di manufatti in amianto.

L’esigenza di una bonifica è nota da decenni, sono state stanziate risorse per farla, eppure ancora oggi dobbiamo constatare che l’amianto è ancora lì, unico caso in Italia.

Il Presidente dell’ANAC individua antiche responsabilità nella gestione regionale della questione.

Dice il Presidente ANAC Giuseppe Busia:

‘Se l’ex Materit di Ferrandina, in provincia di Matera, è l’ultimo stabilimento di produzione di eternit in Italia a non essere ancora stato bonificato ad oltre 30 anni dal divieto di utilizzo dell’amianto, la responsabilità è addebitabile in buona parte alla Regione Basilicata che ha violato i principi di tempestività e non aggravamento dell’azione amministrativa richiesti dal codice appalti.’

Inutile ricordare la più che trentennale amministrazione di centrosinistra della nostra meravigliosa Regione.

Ho denunciato più volte, anche con un’interrogazione parlamentare dell’ottobre del 2019, questa incomprensibile e pericolosissima vicenda.

Sono però convinto che le parole del Presidente Busia fungeranno da salutare pungolo all’attuale giunta e in particolare al nuovo Assessore all’Ambiente Cosimo Latronico e che si procederà al più presto con la bonifica”.