Nel materano “San Michele Arcangelo distrugge il diavolo: che questo murales possa proteggere e benedire tutta la città”! Il progetto

Oggi 6 maggio 2022 ore 18:00 si è tenuta l’inaugurazione nel nuovo murales dedicato al Santo Patrono, l’opera muraria “San Michele distrugge il diavolo”.

In occasione dell’inaugurazione Francesco Mancini, il sindaco di Pomarico, si è così espresso:

“Grazie a Ezio Sarli, artista pomaricano con il quale continua la nostra fase di rivalutazione di spazi “morti” con murales artistici di qualità.”

L’opera muraria è infatti una grande opera di valorizzazione che punta a riqualificare gli spazi rimasti nudi e privi di ogni qual si voglia decorazione.

In risposta al Sindaco, l’artista Ezio Sarli ha scritto una lettera di ringraziamento che riportiamo di seguito:

“Al sig. Sindaco Francesco Mancini, a Beatrice Difesca e tutto il personale del Comune di Pomarico, i miei più sinceri ringraziamenti per la riuscita di

questo progetto artistico.

La rivalutazione urbana di spazi “morti” passa anche attraverso la decorazione muraria artistica.

Sono fiero e felice di aver decorato il muro di vico 1° corso Garibaldi

e di aver realizzato un murales in onore del nostro Santo Patrono, San Michele Arcangelo, in speranza di ricevere protezione e benedizione per me e per i pomaricani tutti.

La figura di San Michele è da sempre punto di incontro per la

società pomaricana e la sua rappresentazione è per me motivo orgoglio.

Decorare spazi urbani si rivela essere un’occasione unica per valorizzare il nostro paese e per esplicitate la mia e nostra vicinanza al tanto amato San Michele.

Ringrazio Anna e Salvatore Selvaggi per la loro disponibilità ed efficienza

nel recupero dei materiali utilizzati, la buona riuscita del murales è sicuramente anche merito loro.

Sono desolato di non poter essere con voi in questa inaugurazione, sono li con voi con il cuore e, sperando in altri ambiziosi progetti, non posso che lasciarvi con una sola frase: Viva San Michele!”.