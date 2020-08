Nel materano ragazzi provenienti da tutte le scuole della Basilicata si sfideranno per un posto al Giffoni Film Festival! I dettagli

VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’ è una Rassegna Cinematografica per ragazzi rivolta alle Scuole di ogni ordine e grado della Basilicata, partita nel lontano 2004 e giunta alla 17ª edizione nel 2020:

“Il Progetto è finalizzato alla creazione di un laboratorio di educazione culturale, attraverso un Cineforum di film, selezionati tra quelli di AGISCUOLA e di Film d’essai, scelti rispetto ad obiettivi prestabiliti.

L’iniziativa è finalizzata alla crescita civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali nelle scuole attraverso il cinema e l’audiovisivo.

Descrizione del progetto

Il Progetto VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’ è una Rassegna Cinematografica per ragazzi compresi tra i 6 e i 18 anni, rivolta a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Basilicata, realizzata in orario scolastico e suddivisa in quattro sezioni.

Obiettivi

Accrescere le conoscenze sul Cinema e l’Audiovisivo nelle Scuole, incrementare le competenze nell’uso delle tecnologie e dei linguaggi propri dell’ambito cinematografico e audiovisivo, stimolare l’integrazione sociale, la crescita civile e le relazioni interculturali, favorire la nascita di reti tra soggetti locali che promuovano azioni finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo in ambito scolastico ed educativo.

Obiettivo generale, condiviso da dirigenti scolastici ed insegnanti, è quello di sensibilizzare e formare il pubblico giovanile alla visione filmica stimolando una crescita culturale, critica e obiettiva.

In particolare, la rassegna riconosce la centralità del ruolo educativo e formativo del settore per la crescita culturale e sociale di un individuo, prevedendo attività di studio critico da parte degli alunni.

La Rassegna si basa su un calendario di programmazione di tre film per ogni fascia d’età a cui segue l’attività di cineforum.

A conclusione di tutte le visioni, viene istituita una Commissione di valutazione per la scelta degli allievi candidati da ogni singolo istituto, per aver prodotto le migliori recensioni critiche.

Al fine della partecipazione al Concorso, per aggiudicarsi il posto da giurati, nell’ambito del Festival di Giffoni, i candidati sostengono il colloquio finale davanti alla commissione esaminatrice.

La progettazione della rassegna cinematografica VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’ prevede la collaborazione organizzativa con altri soggetti e strutture specializzate nel settore culturale e dello spettacolo, tra cui: AGISCUOLA, soggetto del MIUR per la diffusione di film di alto interesse culturale e didattico.

A stretto contatto con i referenti della sede interregionale di Puglia e Basilicata, lo staff provvede a selezionare i film e a recuperare il materiale informativo e didattico che sarà poi utilizzato durante il cineforum.

Scuole e Istituti scolastici: la collaborazione con dirigenti e docenti delle scuole, aventi una funzione di programmazione, permette di organizzare, gestire e assolvere alle varie procedure burocratiche previste per le uscite.

Il Progetto promuove e favorisce, con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative: la crescita culturale dei giovani studenti; lo sviluppo della Cultura cinematografica; la promozione del pubblico giovanile, attraverso la sensibilizzazione alla partecipazione a Manifestazioni e Festival del cinema per ragazzi di interesse Internazionale.

La rassegna cinematografica rappresenta per il sistema educativo e culturale della Basilicata un evento permanente e pluriennale, in quanto garante della qualità dell’offerta educativa e culturale per la promozione e diffusione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo, soprattutto giovanile, nonché del sostegno di professionalità e di competenze del settore, con particolare attenzione alle risorse umane presenti sul territorio.

Per l’edizione 2020, a causa dell’emergenza COVID-19 la manifestazione è stata ristrutturata e rielaborata.

Al fine di celebrare ugualmente la 50ª edizione e di dare la possibilità ai tanti ragazzi italiani e non, di parteciparvi, sono state previste delle sedi HUB del Festival, nazionali ed internazionali.

Pertanto, il CINE-TEATRO “N. Andrisani” di Montescaglioso (MT) è stato scelto quale sede HUB per la Basilicata, mentre Bari e Lecce sono le sedi HUB che rappresentano la Puglia.

La direzione artistica dell’Andrisani, infatti, presenta le caratteristiche organizzative di storicità, di risorse e di reti territoriali di collaborazione, che consentono di garantire il raggiungimento dei risultati previsti dal Progetto, in termini di efficacia ed efficienza; infatti, può contare inoltre sullo staff organizzativo e tecnico con un forte know how ed esperienza maturata negli anni in tema di rassegne cinematografiche finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico giovanile e alla diffusione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo.

La sala, oltre ad essere una struttura ampia e tecnologicamente avanzata, da circa un ventennio ha ottenuto anche il riconoscimento di Sala d’Essai, grazie ad una costante programmazione di film selezionati e di interesse culturale.

Con l’attività nel suo complesso viene ideato e valorizzato un format culturale con un progetto ben articolato rivolto agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Basilicata.

La rassegna, con le sue diverse edizioni annuali, nasce dalla volontà di dar voce ai ragazzi coinvolti, rendendoli protagonisti di un processo di visone critica, scoprendo il cinema in modo nuovo, un cinema che può far pensare, che può aiutare ad aprire gli occhi sul mondo e che può far crescere.

La direzione del CINE-TEATRO “N. Andrisani” ringrazia vivamente tutti i partner istituzionali e non, che da anni sostengono, promuovono e contribuiscono attivamente a questo importante Progetto:

– COMUNE di MONTESCAGLIOSO;

– PROVINCIA di MATERA;

– REGIONE BASILICATA;

– USP Regionale;

– MIUR;

– AGISCUOLA Sezione interregionale di Puglia e Basilicata;

– GAL BRADANICA;

– APT della BASILICATA;

– FONDAZIONE BASILICATA MATERA 2019;

– FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION”.

