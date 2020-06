Nel materano più di 3 milioni di euro per l’adeguamento sismico di questa scuola

In una nota il Comune di Tursi sottolinea come:

“In questo periodo storico particolare dove la nostra vita è stata stravolta dall’avvento del virus, sicuramente uno degli ambiti che ha subito i maggiori cambiamenti è stata la scuola.

I nostri bambini e ragazzi hanno dovuto interrompere le lezioni in presenza a metà anno che, come pare ormai certo, riprenderanno a settembre con delle importanti novità imposte dal Governo per evitare il risalire della curva epidemiologica.

A queste, vanno aggiunti gli interventi che l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere grazie al lavoro di squadra e dell’assessore alla pubblica istruzione Maria Anglona Adduci di concerto con l’Area Tecnica comunale guidata dall’ingegner Pasquale Morisco.

Nello specifico si tratta di tre interventi di adeguamento sismico su entrambi i plessi che ospitano l’Istituto Comprensivo Albino Pierro, per un ammontare di 3,2 milioni di euro.

Una prima parte di questi sono già iniziati prima del lockdown e riguardano i locali che ospitano la palestra per un importo di 650 mila euro finanziati con Decreto Ministeriale dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21.12.2017 ‘Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici’.

I restanti interventi riguardano l’adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e Primaria – Albino Pierro per un Importo di 1,33 milioni di euro dove i lavori, finanziati con DDR. n. 15AA.2019/D.00300 del 06/03/2019 avente ad oggetto: ‘Decreto Ministeriale dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 93 del 11/02/2019-riparto risorse delle annualità 2018-2019-2020 e 2021 ex art. 32bis DL. 30/09/2003 n. 269 (fondo Protezione Civile)’, sono già stati appaltati ed a breve saranno avviati.

Il terzo e ultimo intervento riguarda il plesso che ospita la scuola media per un importo complessivo pari a 1,3 milioni di euro finanziati con Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazione, della legge 09 novembre 2013 n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020.

Decreto interministeriale del 03.01.2018, attualmente in fase di definizione la progettazione”.

Soddisfazione da parte dell’assessore e vicesindaco Adduci:

“In questi 5 anni di amministrazione con la delega all’istruzione e all’edilizia scolastica, il lavoro costante negli uffici regionali e provinciali, ha fatto sì che la programmazione degli interventi fossero mirati, tali da farci ottenere questi risultati.

Credo che i nostri bambini e ragazzi hanno avuto la giusta attenzione con il rinnovo degli arredi ed altro, perché il futuro della società è nelle loro mani e noi istituzioni dobbiamo accompagnarli unitamente con tutto il personale scolastico.

Per me questo settore, dove lavoro da quasi vent’anni, rappresenta il pilastro degli anni trascorsi in questa amministrazione comunale dove ho potuto mettere a disposizione le mie conoscenze e competenze”.

Il Sindaco Salvatore Cosma:

“Per quanto mi riguarda, avendo seguito da sempre il settore scuola, ritengo che questi ulteriori interventi che vanno ad aggiungersi a quelli che nel corso di questi anni abbiamo realizzato, danno il massimo confort ai nostri bambini e ragazzi.

Opere che mirano a rendere ancora più sicuri ed efficienti i nostri edifici scolastici in un tempo dove la sicurezza e l’incolumità pubblica rappresentano ancor di più i capisaldi del nostro vivere quotidiano.

I nostri bambini e ragazzi sono stati un esempio per tutti noi in questi mesi travagliati.

La loro tenacia e il loro grande senso di responsabilità sono di buon auspicio per il futuro della nostra comunità e siccome non può esserci futuro senza l’istituzione scolastica credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi degli interventi che nel corso di questi anni abbiamo operato nei nostri plessi scolastici con finanziamenti mirati che siamo riusciti a reperire grazie all’ottimo lavoro di squadra che abbiamo instaurato tra noi amministratori, uffici comunali, provinciali e regionali, istituzioni scolastiche, tecnici e professionisti.

Ringrazio il Vice Sindaco che per delega ha seguito gli iter amministrativi e politici e quanti hanno lavorato per portare a casa questi importanti risultati per dare maggiore sicurezza alle famiglie e confort ai discenti di oggi che saranno gli uomini e le donne del domani”.

