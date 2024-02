Nel materano oltre 100 studenti hanno potuto comprendere più da vicino quanto quotidianamente fanno con professionalità ed abnegazione donne e uomini in divisa. I dettagli

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno incontrato gli alunni delle terze, quarte e quinte classi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico, che hanno partecipato con entusiasmo e tanta curiosità.

Da sempre l’Arma promuove questo contributo culturale con incontri periodici volti a coinvolgere attivamente gli studenti, instaurando un concreto confronto e stimolando la curiosità, con l’obiettivo di promuovere il senso civico e accrescere la fiducia verso le Istituzioni.

Nel corso dell’incontro, il Capitano Roberto Rampino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro, ed il Brigadiere Giovanni Ciccarese, Comandante in s.v. della Stazione di Montalbano Jonico ed esperto informatico, hanno illustrato ai 197 studenti l’organizzazione ed i compiti dell’Arma dei Carabinieri nonché le modalità di accesso mediante concorso pubblico nei vari ruoli.

In ragione dell’indirizzo musicale di alcune classi, è stata approfondita la descrizione della Banda dell’Arma e le modalità di arruolamento, rispondendo alle curiosità rappresentate dagli studenti.

L’Ufficiale, inoltre, ha invitato i giovani studenti a farsi portavoce con i loro nonni e con tutte le persone anziane di loro conoscenza, in particolare con coloro che hanno in uso utenze telefoniche fisse, a diffidare di chiunque telefoni o si presenti presso l’abitazione in qualità di carabinieri o avvocati o di altre figure chiedendo somme di denaro, allertando immediatamente il “112”.

Il Brigadiere Ciccarese ha illustrato le modalità di partecipazione mediante l’utilizzo degli strumenti digitali ai bandi pubblicati sui portali web nonché l’uso consapevole della rete.

Al termine dell’incontro, la Prof.ssa Golisciano, responsabile delegata per l’organizzazione dell’incontro, ha espresso gratitudine all’Arma dei Carabinieri per aver dedicato del tempo incontrando gli alunni dell’I.C. e per quanto quotidianamente fanno con professionalità ed abnegazione donne e uomini in divisa.

