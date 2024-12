Nuovo centenario in Basilicata.

Si tratta di Gaetano Magistro.

Così commenta l’Amministrazione comunale di Ferrandina a nome di tutta la comunità:

“I migliori auguri dell’Amministrazione comunale e del sindaco per i suoi splendidi 100 anni!”.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonno Gaetano.

Ecco le foto dei festeggiamenti.