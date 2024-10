Nel materano intere zone ricoperte da acqua, fango e detriti. Il grido d’aiuto

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sindaco del Comune di Tursi:

“L’ondata di maltempo dei giorni scorsi ha messo pesantemente in ginocchio nuovamente il nostro territorio, portando alla luce tutte le criticità a riguardo della manutenzione e pulizia degli alvei dei fiumi e dei canali.

Se da un lato, prima degli eventi dei giorni scorsi, siamo stati costretti a chiedere lo stato di calamità naturale per la siccità, quest’oggi, dopo l’ennesimo sollecito inviato agli assessori regionali Carmine Cicala, Laura Mongiello e Pasquale Pepe, denunciamo i gravi danni che le precipitazioni che si sono abbattute sul territorio comunale tra il 19 ed il 21 Ottobre hanno causato.

Ad intervenire subito, su mio sollecito ,su alcune strade di competenza è stata la Provincia di Matera e di questo ringrazio il Presidente Mancini Francesco e l’ingegnere Morisco Pasquale per il supporto.

Nelle interlocuzioni di questi di giorni l’assessore regionale alla viabilità Pasquale Pepe si è impegnato ad effettuare con il suo dipartimento, sopralluoghi celeri per il ripristino e la messa in sicurezza delle arterie maggiormente colpite.

Intere piantagioni distrutte, l’intero raccolto di mesi di sacrifici duramente compromesso, capi di bestiame travolti dalla furia dell’acqua, strutture, ponti di collegamento fondamentali per intere aree composte da case e aziende agricole distrutti, mezzi e macchinari resi di fatto inutilizzabili del mix di acqua, pietre e fango che si sono abbattuti su di essi.

A questo si deve aggiungere la difficile situazione viabilità con intere zone ricoperte da acqua, fango e detriti che, nonostante gli interventi di somma urgenza effettuati dall’Amministrazione comunale, ancora attendono il giusto e totale ripristino da chi di competenza.

Ci si riempie la bocca di elogi e lusinghe verso gli operatori del settore primario per i prodotti d’eccellenza che con sacrificio, impegno e dedizione portano sulle nostre tavole ma poi puntualmente, quando ci sono da fronteggiare i problemi, i nostri agricoltori trovano come unico interlocutore il Sindaco che per quel poco che è nelle sue competenze, cerca di svolgere per dare un po’ di sollievo.

Ma tutto ciò non basta perché occorrono interventi coordinati, precisi e preventivi da parte della Regione Basilicata e degli altri organi superiori all’Amministrazione cittadina per scongiurare danni ingenti a persone o cose.

Gli agricoltori sono esposti a rischi sempre maggiori a causa delle alluvioni e delle esondazioni che minacciano non solo i raccolti ma anche la sicurezza stessa delle loro vite e delle loro famiglie.

Visto che per le vie ufficiali non si ottengono riscontri, ci rivolgiamo alla stampa per far giungere il grido d’aiuto del nostro territorio affinché il governo regionale predisponga al più presto interventi straordinari e sistematici innanzitutto per la manutenzione e la pulizia degli alvei dei fiumi oltre che per i canali di scolo posti ai margini delle carreggiate.

Il popolo ha bisogno dei suoi rappresentanti ed io sto con il mio tra la gente quando questi non capiscono la sofferenza ed il dolore che si patiscono nel vedere la propria vita e i propri sacrifici andare distrutti per sempre!”.