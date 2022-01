Nel materano il Liceo Sportivo finalmente è realtà! Ecco i dettagli

Finalmente si porta a compimento il progetto del “triangolo jonico dell’istruzione” con l’istituzione di un percorso scolastico volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive nel comune di Scanzano Jonico (MT).

Come precisa il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, si tratta di:

“Un nuovo indirizzo di studi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico, grazie anche a tutto il Consiglio Provinciale che ha votato la proposta all’unanimità.

Un ringraziamento all’Assessore regionale Cupparo per aver sostenuto integralmente l’aggiornamento del nuovo piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e la Giunta Regionale per aver approvato, nella seduta di ieri 14 gennaio, “l’Aggiornamento del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata – anno scolastico 2022/2023”.

Un percorso di istruzione superiore, al quale stavo lavorando da tempo, per creare nuove opportunità per i nostri giovani e rilanciare sul piano umanistico e scientifico una comunità in crescita, come quella scanzanese.

Fare politica per il proprio territorio vuol dire avere un’idea di futuro, concreta, realistica e, allo stesso tempo, innovativa”.

