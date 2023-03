Nel materano i nostri ragazzi accolgono 17 studenti francesi e presentano loro il mondo agricolo! Ecco le foto

Due realtà rurali a confronto seppure distanti con tanti punti in comune, quali ad esempio la coltivazione del peperone dolce, il vino, la transumanza e i formaggi.

Un modo per sentirsi pienamente Europei pur provenendo da due aree non centrali dell’UE, interazione proficua per favorire uno scambio culturale tra due piccole regioni, Basilicata e il cuore del Dipartimento francese Pyrénées-Atlantiques.

Occasione per far comprendere l’importanza di parlare una seconda lingua per potersi relazionare con chi, in un’altra nazione, studia un settore complesso ma appassionante quale è il mondo agricolo.

Racconta la scuola:

“Una iniziativa nata per il tramite di Giovanni Spadafino e dell’imprenditore di Garaguso, Giuseppe Scavetta, da anni in Francia ma sempre attento a mantenere i legami con la propria terra di origine, che ha colto l’occasione per inserire nell’itinerario la conoscenza delle scuole agrarie del territorio e ci ha contattato per proporre lo scambio culturale e questo primo contatto che potrebbe, in futuro, sfociare in altre occasioni di apprendimento di respiro europeo.

Nostro compito è favorire e creare le condizioni per cui ciò possa avvenire.

E magari lasciare il segno, come scritto nella stampa del paesaggio rurale lucano, garagusano, donata al gruppo francese su cui tutti abbiamo lasciato il nostro nome e l’impronta colorata del dito”.

L’Istituto Professionale servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di Garaguso, dell’IIS Carlo Levi, ha ospitato una bella mattinata di scambio culturale con un gruppo di 17 studenti francesi e loro accompagnatori, provenienti da un istituto per l’agricoltura MFR Maison Familiale Rurale di Mont, zona rurale dei Pirenei, in visita in Basilicata per una settimana nel metapontino.

Gli studenti e le studentesse delle classi V e IV dell’IPSSASR Carlo Levi di Garaguso, seppure con pochi giorni di preavviso, hanno saputo accogliere i colleghi dell’istituto professionale francese, guidandoli nel plesso e nell’azienda agraria dell’Istituto.

Purtroppo la pioggia non ha consentito di svolgere tutte le attività previste all’esterno.

Ad ogni modo, entrambi i gruppi si sono presentati e hanno rappresentato le realtà scolastiche – nello specifico quelle tecnico pratiche e delle materie di indirizzo professionale nel campo agricolo e dell’allevamento oltre che i programmi di studio – attraverso dei video e la mediazione di una interprete, la condivisione di un assaggio di prodotti tipici e un momento musicale.

Il gruppo francese visiterà anche, nei prossimi giorni, l’ITAS di Marconia“.

