Nel materano grande successo per uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea e la sua band! Ecco le foto

Ha preso il via da Irsina la seconda edizione di “Percorsi Culturali Italiani”, l’evento promosso dalla Provincia di Matera.

Nella suggestiva cattedrale, in tanti, giunti anche dai centri limitrofi, hanno potuto apprezzare la festa della musica popolare, con Ambrogio Sparagna e la sua orchestra.

Per oltre un’ora e mezza Sparagna, da tutti considerato uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea, ha coinvolto assieme alla sua band, in una performance straordinaria.

Sparagna ha dichiarato:

“In in questo momento abbiamo bisogno di rinascere e la musica popolare è una energia veramente importante.

L’augurio che faccio a tutti è di ritornare ad essere protagonisti della storia culturale del nostro Paese, in particolare in luoghi belli come Irsina che debbono essere conosciuti da tutti.

I progetti culturali hanno una marcia in più perché riescono ad aggregare molto”.

La formula organizzativa di “Percorsi Culturali Italiani” prevede la presentazione di eventi letterari, musicali ed incontri, distribuiti sul territorio Materano.

Saranno utilizzati sia gli autorevoli spazi istituzionali sia alcune location di grande interesse.

Sono previsti in tutto tredici appuntamenti fino al 9 ottobre 2022 con protagonisti della scena italiana.

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha evidenziato:

“Crediamo nella cultura e vogliamo dare il nostro supporto per promuovere le bellezze e i nostri territori proprio attraverso la cultura.

Abbiamo vissuto l’esperienza bellissima di Matera 2019, il Covid ci ha fermati ma ora vogliamo ripartire migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini con migliori servizi e nuove opportunità”.

Prossimo appuntamento della rassegna a Miglionico, il 19 agosto con la cantante Mafalda Minozzi.

Ecco le foto della serata.

