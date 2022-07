Nel materano grande successo per la splendida serata dedicata allo sport con oltre 100 atleti! Ecco le foto

Vittorie assolute di Di Ceglie Daniele per la classifica Maschile seguito sul podio al secondo posto da Cessay Lanin e dall’ Atleta dei Bitlossi Menzella Angelo, mentre al primo posto assoluto per la categoria femminile l’inarrestabile Lidia Mongelli della Correre Pollino seguita al secondo e terzo posto dalle Atlete Pimpinella Francesca e Corvino Luciana.

Una manifestazione diversa presso il suggestivo centro storico di Montescaglioso, che ha portato una ventata di area fresca che rimarrà per molto tempo nella memoria dei 116 partecipanti della prima edizione del “1°giro dell’Abbazia Città di Montescaglioso” andato in scena nella serata di Sabato 23 luglio 2022.

Evento capace di far vivere a tutti una splendida serata all’insegna dello sport che ha anche permesso di promuovere la città anche dal punto di vista turistico e paesaggistico grazie alla presenza di numerosi atleti forestieri e ad un percorso non solo molto tecnico dal punto di vista agonistico ma studiato nei minimi particolari proprio per valorizzare il patrimonio paesaggistico, architettonico e storico della città dell’ Abbazia.

L’evento, con la parziale chiusura al traffico del centro storico, inoltre, ha finalmente dato la possibilità a tantissime famiglie di godersi in tranquillità quegli spazi spesso resi invivibili dalla presenza delle automobili.

Pezzo forte della gara, organizzata magistralmente dalla Asd Bitlossi Monterun sotto l’egida della Federazione italiana di Atletica Leggera comitato regionale Basilicata e il patrocinio della Città di Montescaglioso, è stato il percorso ricavato nel caratteristico centro storico della Città di Montescaglioso che ha messo a dura prova tutti gli atleti, un continuo alternarsi di brevi salite, gradini, curve ed impegnativi tratti in discesa spalmati in 2500 metri da ripetere quattro volte che alla fine delle fatiche agonistiche è stato molto apprezzato dai partecipanti.

La gara è stata preceduta da una passeggiata ludico motoria con tutti i protagonisti dell’ evento accompagnati dalla guida turistica Angelo Lospinuso.

Al Trofeo 1° ‘giro dell’ Abbazia’ di Montescaglioso non poteva mancare l’amministrazione comunale, subito dopo la desiderata partenza, fin dal primo giro un susseguirsi di emozioni.

Qui di seguito elenchiamo i nomi dei vincitori di ogni singola categoria:

Bianco Antonio – Nova Siri Marathon per la Categoria Sm35

Italiano Savino – Atletica Palazzo per la categoria SM40

Francolino Antonio – Dynamyk Fitness per la categoria SM45

Amato Vincenzo – Atletica Grassano per la categoria SM50

De Luca Francesco – Podistica Amatori Potenza perla categoria SM55

Tortorella Pietro – Runners Ginosa per la categoria SM 60

Caprarella Armando – Bramea Vultur Runners per la categoria SM65

PapaPietro Cosimo – Top Runners Laterza per la categoria SM70

Gustavsson Andrea – Lucana free Runners per la categoria SF40

Carriero Patrizia – I Bitlossi Monterun per la categoria SF45

Francione Anna – Runners Ginosa per la categoria SF50

Genga Vincenza – Atletica Palazzo per la categoria SF55

Colucci Anna – Athlos Matera per la categoria SF60

La gara valida come 10° prova del circuito Basilicata Run è stata impreziosita dal ricco ristoro finale dove gli atleti hanno degustato le prelibatezze culinarie locali, con ricchi premi in prodotti locali e dalla preziosa cerimonia di premiazione dove erano presenti:

il vice sindaco Rocco Oliva,

l’assessore allo sport Pietro Buonsanti,

Monica Ditaranto,

Bruno Mazzoccoli,

i componenti della società Asd I Bitlossi Monterun.

L’associazione sportiva è composta dal presidente Gianni Andriulli e da quattro consiglieri Giuseppe Santarcangelo, Giovanni Palomba ,Paolo Braio e Patrizia Carriero con l ‘Asd che può annoverare una trentina di elementi.

L’Associazione vanta già alle spalle l’organizzazione di altre 5 manifestazioni nella difesa San Biagio con il trail svolta nel mese di marzo facente parte di un altro circuito del Trail al sud 2022 dove ci sono altre 10 gare di montagna che gli atleti della società montese stanno disputando .

La lunga serata sportiva presentata dall’inconfondibile voce di Giuseppe Eletto, speaker della manifestazione con l’ausilio di Raffy dj service e audio si chiudeva con i ringraziamenti da parte del presidente Gianni Andriulli e con tutti i fautori dell’evento tra i quali Minguccio Didio, Giuseppe Santarcangelo, Paolo Braio, Rocco e Giovanni Palomba Antonio Ditaranto, Leonardo Digitalino, Patrizia Carriero e Federico Iaso tra gli artefici principali che oltre agli assessori hanno partecipato premiando anche gli altri concorrenti che con grande impegno e fatica hanno trasformato un sogno in realtà.

La Città di Montescaglioso con il suo centro storico per un giorno ha regalato a tutti i partecipanti qualcosa di bello ed importante, con un grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, al Servizio Medico e a tutti coloro che hanno creduto e preso parte alla manifestazione.

Il presidente con tutti gli associati tiene a ringraziare:

“tutti gli sponsor tra i quali Skyproject, Primo Sole e Gallitelli caffè per la partecipazione e per aver reso possibile la realizzazione di quello che per noi fino a qualche giorno fa era soltanto un sogno con la speranza che diventi un appuntamento fisso per l’estate montese”.

Ora l’Appuntamento è per la prossima edizione in programma nell’estate 2023!

Ecco alcune foto dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)