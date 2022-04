Nel materano grande progetto di rigenerazione urbana per questi 3 Comuni! I dettagli

Nella mattinata di ieri 22 aprile, presso la Casa Comunale della Città di Montescaglioso, insieme ai Sindaci di Pomarico, Gorgoglione, Gallicchio e Montemurro, è stata firmata la Convenzione per la Gestione in forma associata del Progetto per la Realizzazione di Interventi di Rigenerazione Urbana, denominato “Rigenerazione degli spazi pubblici e delle Comunità locali tali da creare poli culturali in grado di irradiare valori e saperi ereditati dal passato”.

Come spiega il Sindaco, Vincenzo Zito:

“Tale progetto, di complessivi 5 milioni di euro, prevede:

per Montescaglioso una grandissima riqualificazione ed, appunto, rigenerazione del Rione Belvedere e del quartiere cosiddetto “Vecchj’ar”;

per il Comune di Montemurro prevista la riqualificazione del Borgo Orto di Merola;

per Gorgoglione riqualificazione di Via Bellaria;

per Pomarico riqualificazione di Palazzo Sisto e Centro Storico;

per Gallicchio riqualificazione Piazza Umberto I e Borgo Antico”.

