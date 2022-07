Nel Materano grande attesa per Michele Fazio, il pianista che ha firmato le colonne sonore del regista e attore Sergio Rubini. Ecco i dettagli

Sarà il Castello del Malconsiglio di Miglionico (MT) ad ospitare, il 29 Luglio alle ore 21:00, la quinta tappa del Gezziamoci35, la rassegna dell’Onyx Jazz Club che quest’anno coinvolge 10 comuni della Basilicata grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali, per invitare a scoprirne le bellezze attraverso la musica.

Protagonista della serata sarà Michele Fazio, il pianista che ha firmato le colonne sonore del regista e attore Sergio Rubini e che torna al Gezziamoci a distanza di 35 anni, essendo stato ospite della prima edizione della rassegna.

In trio con il batterista Mimmo Campanale e il contrabbassista Antonello Losacco, Fazio presenterà al pubblico il suo ultimo disco, “Free…”, che vuole essere un anelito di libertà in generale, forse anche perché concepito nel periodo Covid, ed allo stesso tempo di richiamo alla libertà espressiva e compositiva che ha ispirato il pianista nell’ultimo periodo, in uno stadio di maturità artistica centratissima e potente.

Fazio si è sempre contraddistinto per il forte impatto lirico e melodico in grado di far vibrare le corde emozionali più intime dell’ascoltatore con una immediatezza straordinaria, prerogative che gli sono valse l’appellativo di “supermelodista.”

Il biglietto del concerto potrà essere acquistato:

su Eventbrite.it;

nelle rivendite convenzionate a Matera (Casa Cava, Cartoleria Montemurro, Libreria Mondadori, Ridola Viaggi);

direttamente al botteghino.

Per raggiungere Miglionico sarà disponibile un servizio di trasporto in Autobus G.T. da Matera, abbinato ad una visita guidata del centro.

Prenotazioni entro le ore 12:00 del giorno precedente presso Ridola Viaggi (via Ridola 54/B, 75100 Matera – Tel. 0835 314233 – info@ridolaviaggi.it – www.ridolaviaggi.it).

L’iniziativa di mobilità sostenibile rientra fra le azioni promosse dall’Onyx Jazz Club, che aderisce alla rete “Jazz Takes The Green”, la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.a

