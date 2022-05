Nel materano giornata piena di emozioni con il Premio Nobel per la Pace, Jody Williams. Ecco le foto

Il 24 Maggio, a Scanzano Jonico, una giornata piena di emozioni con il Premio Nobel per la Pace Jody Williams.

Questo il resoconto che ne fa la Fondazione Città Della Pace per i Bambini Basilicata:

“Abbiamo inaugurato l’Abitazione per la Pace con Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto, piantando gli alberi di limone del progetto ‘Gli alberi per la Pace’ e scoprendo la targa in memoria di Betty Williams insieme al Commissario Prefettizio Camerini ed al Parroco Don Antonio Polidoro.

A Sant’Arcangelo (PZ) poi un commovente incontro con i rifugiati insieme al Sindaco ed ai rappresentanti della Prefettura e della Provincia di Potenza.

Cominciamo a cambiare il futuro delle nostre comunità insieme ai rifugiati”.

Ecco le foto.

