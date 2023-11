Nel materano Gildo Claps a quest’evento per dare voce alle donne vittime di violenza nel ricordo di Elisa. I dettagli

L’odv Santa Maria della Rocca con il patrocinio del Comune di Calciano, della Consigliera Regionale di Parità, Telefono Donna, CSV Basilicata e BPW Italy -Fidapa sez di Salandra, nell’ambito delle iniziative promosse in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne, nella mattinata del 22 novembre 2023 in Calciano (MT), presso la Tensostruttura in Via S. Pertini, con la partecipazione di diversi Istituti di Istruzione Superiore, Istituti Comprensivi, Associazioni del territorio e Referenti Istituzionali, organizzano un doppio evento tematico:

ore 9 – Marcia “Stop alla violenza sulle donne”, l’iniziativa rappresenta un cammino basato sulla narrazione partecipativa a cura delle Associazioni, Autorità, Scolaresche e cittadinanza attiva, che sono chiamati a dare voce ed esprimere i loro messaggi tematici nelle varie soste che saranno effettuate.

Il percorso prevede la partenza dalla Tensostruttura con la prima tappa alla panchina Rossa in via S. Pertini, per poi proseguire lungo le strade del paese.

ore 11- INCONTRO-DIBATTITO. “IL SILENZIO NASCONDE LA VIOLENZA. PER ELISA CLAPS una battaglia per la verità: incontro con Gildo Claps”, che presenzierà all’evento.

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Maria Bamundo, vice pres. SMDR, consigliera CSVBasilicata e CSV NET. la quale entra, nella storia di Elisa Claps, come Avvocata difensore delle due donne delle pulizie, finite sotto processo dopo il ritrovamento del corpo.

A seguire:

I saluti ed interventi:

del Sindaco di Calciano Giuseppe Arturo De Filippo,

del Vice Pres. CSVBasilicata Egidio Ciancio,

la Pres. di Telefono Donna Cinzia Marroccoli,

le Dirigenti Scolastiche Caterina Policaro ed Elena Labbate,

la Pres. di BPW Italy – Fidapa Sez. Salandra Lucia Zizzamìa.

–letture di brani tratti dal diario di Elisa e da altri testi;

– Il punto di vista di due autori di docufilm realizzati su Elisa Claps, con Giuliano Brancati, filmaker, che ha realizzato “Cruciverba a schema libero” e Gianluca De Martino, noto giornalista che ha realizzato “Cercando Elisa – Il Delitto Claps”.

– Altri interventi ed indirizzi di saluto da parte di Autorità e Referenti presenti.

– Apertura del dibattito con domande da parte del pubblico presente.

Al termine dell’incontro, le conclusioni saranno affidate alla Consigliera Regionale di Parità, Ivana Pipponzi.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.